Robo a un periodista tras el partido de Central: le llevaron las llaves de la casa  y pretendieron entrar

"Salgo de hacer la cobertura y cuando llego a Grondona al 900, que es una antes de Cándido Carballo, veo los cristales del auto roto y noto que me faltaban un montón de cosas. No suelo dejar el auto ahí, pero llegué con poco tiempo y no había mucho para elegir", expresó el hombre de prensa.

Sin embargo, mientras intentaba elaborar un listado de las cosas que le habían robado, notó que también los delincuentes se habían llevado dos impuestos a su nombre que llegaban al domicilio de sus padres.

https://twitter.com/carrafiellofer/status/1554268038052171776 Me rompieron los vidrios de mi auto

En las inmediaciones de la cancha de #Central en calle Grondona al 900

Termine mi cobertura para @radiolared y Carra tv y me encontré con este panorama.

Un espanto todo ya

Si alguien sabe de los papeles me avisa. pic.twitter.com/R69Q204Jz0 — Fernando Carrafiello (@carrafiellofer) August 2, 2022

"En un momento logro vincular y acordarme que en el auto tenía dos impuestos a mi nombre que llegan al domicilio de mis padres. Mientras termino de limpiar el auto me avisan que las tarjetas verdes las habían dejado en el domicilio de otro familiar y cuando llego a buscar a mis hijos, me cuentan que en pleno partido ingresaron tres delincuentes", relató aún muy angustiado.

Según explicó el conductor de Radio Fútbol Club, los ladrones habrían intuido que las llaves que tenían en su poder correspondían al domicilio que figuraba en los impuestos. Y no se equivocó. De acuerdo a su relato, los ladrones llegaron hasta el domicilio y "una vez adentro abrieron un segundo portón y ahí se cae la llave que estaba puesta del lado de adentro. Mi sobrino de 14 años escuchó el ruido y vio a los tres delincuentes por la ventana".

Carrafiello comentó luego que el adolescente comenzó a gritar y lo mismo hicieron sus hijos de 5 y 6 años. "Mis viejos estaban en la cocina y ante los gritos rápidamente se levantaron y lograron cerrar con llave la última puerta que los separaba de los delincuentes. Con todo el griterío, finalmente los ladrones se terminaron yendo".