Waterpolo: la gran final de la Liga de Honor se define en Rosario con Gimnasia de candidato

Gimnasia juega el partido decisivo este lunes, a las 17, con GEBA, en la pileta del Parque. El título del waterpolo, en juego.

Gimnasia jugó las dos primeras finales con dientes apretados y ahora va por la Liga de Honor del waterpolo en el Parque.

Los seguidores del waterpolo tienen este lunes una cita imperdible. Impostergable. Es que, desde las 17, se disputará el encuentro decisivo de la Liga de Honor , la competencia más importante a nivel clubes en el país. En ese marco, Gimnasia se medirá con GEBA, en su pileta del parque Independencia, y sobran atractivos y las emociones.

De esta manera, Rosario, la ciudad que concentra los mejores exponentes de este exigente deporte tendrá la gran posibilidad de ser escenario de un duelo de alto vuelo, en el que se decidirá al nuevo campeón.

Vale destacar que la final se disputa al mejor de tres encuentros , y que ambos equipos ganaron un choque cada uno, en los dos primeros cotejos que se jugaron en Buenos Aires, ventaja que tuvo GEBA por ser el primero en la temporada regular.

Ahora, se define en Rosario, en la sede del Parque Independencia, y se espera una gran cantidad de público para seguir las acciones de cerca. El equipo que conducen Nicolás Avalis y Fernando Arregui llega motivado con esta oportunidad de decidir todo en su propia casa, y tratará de que los festejos y el cetro se queden en la ciudad.

>>Leer más: Waterpolo: con muchos rosarinos, los Yacarecitos se volvieron conformes del Mundial

En la primera final, los rosarinos ganaron 14-13, en la pileta de Argentinos Juniors. Mientras que, en la segunda, se impuso GEBA 9-8, en un duelo que se desarrolló en Parque Roca. Marcadores muy cerrados que revelan la intensidad y lo apretado de la disputa, que se resolverá en el tercer cotejo, este lunes feriado, a las 17, en la sede Parque de GER.

Vale recordar que, los dirigidos por Avalis y Arregui, arribaron superando en semifinales a Provincial (Rosario), por penales en los dos choques, con un gran aporte del arquero Nicolás Caropreso. Lo lograron por 15-14, tras igualar en 11; y 19-18, después de empatar en 14.

Por su parte, GEBA dejó en el camino a Regatas de Santa Fe. Así, en el corazón del parque Independencia, se definirá la gran final de la Liga de Honor. El más alto nivel de waterpolo del país, en nuestra ciudad.