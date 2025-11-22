El tiempo en Rosario: domingo con cielo despejado y temperatura agradable

La Capital | La Ciudad | El tiempo

Será un día ideal para disfrutar de un día a pleno sol y sin lluvias ni valores extremos de humedad como ocurrió durante los últimos días de esta última semana

22 de noviembre 2025 · 20:43hs
Virginia Benedetto / La Capital

El tiempo en Rosario durante el domingo presentará condiciones excepcionales, con cielo despejado, clima templado durante la mañana y ascenso de temperatura durante el resto de la jornada.

Será un día ideal para disfrutar de un día a pleno sol y sin lluvias ni valores extremos de humedad como ocurrió durante los últimos días de esta última semana, previo a la tormenta del jueves por la tarde.

Cómo estará el clima en Rosario

Según indica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 10 grados durante la madrugada, subirá a los 20 durante la mañana y y cerrará la tarde en 26 grados.

clima domingo

El lunes se mantendrá la amplitud térmica, propio de la neutralidad entre el fenómeno de El Niño y La Niña, nuevamente con mínimas de 13 grados y máximas que se elevarán a los 28.

>>Leer más: El tiempo en Rosario: sábado agradable con algunas nubes durante la mañana

Asimismo, desde el martes en adelante, las mínimas comenzarán a elevarse paultinamente con el correr de los días al igual que las máximas. De martes martes a jueves, los valores mínimos ascenderán de los 17 a los 21 grados mientras que los máximos irán de 31 a 34 grados.

Chance de chaparrones sobre el final de la semana

No obstante, el viernes por la noche está prevista la posibilidad de chaparrones, aunque por el momento se mantiene en un porcentaje exiguo (entre 10% y 40%).

La rotación del viento girará desde el sector este hacia el noroeste para terminar la semana soplando desde el oeste, aunque sin ráfagas ni alertas por tormentas a la vista.

