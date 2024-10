Robaron una peluquería en la zona sur y se llevaron hasta las cervezas de la heladera

El incidente se produjo en un local ubicado en barrio Hospitales. La policía detuvo a un sospechoso, pero los objetos sustraídos no aparecieron.

No quedó nada de valor en la peluquería de Dean Funes al 1100.

“ Un patrullero fue hasta mi casa para avisarme que habían entrado al local, y me encontré con lo peor, con todo este desastre ”, contó el peluquero en contacto con LT8 desde el local asaltado esta madrugada. Sobre este caso, la policía informó que detuvo a un presunto autor del robo a los pocos minutos, pero no hubo novedades en cuanto a los objetos robados.

Héctor contó que los ladrones se llevaron del local herramientas de “esenciales” trabajo como tijeras, máquinas cortadoras de pelo, bucleadoras, planchas y secadores de cabello. “El valor de lo robado es incalculable, porque los artículos de peluquerías son casi todos importados. Las máquinas no se consiguen porque ingresan pocas al país. Compré todo con un sacrificio de muchos años, me costó tenerlas y se llevaron todo. No puedo calcular el valor de lo que se llevaron”, expresó con resignación Héctor. Los ladrones también se hicieron tiempo para revisar el frigobar llevarse las cervezas que estaban en la pequeña heladera.