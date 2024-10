Nuevo revés judicial para Esteban Alvarado: ratificaron sus condiciones de detención

Esteban Alvarado sufrió un nuevo revés por parte de la Justicia Federal, que rechazó un pedido de la defensa del capo narco para reducir las medidas de seguridad en su detención en la cárcel de Ezeiza . En marzo, habían presentado una solicitud similar , que también había sido descartada. Los jueces Guillermo J. Yacobucci y Alejandro W. Slokar, de la Sala II de la Cámara de Casación Penal, aseguraron que el recurso interpuesto era inadmisible por no encontrarse debidamente fundamentado.

Entre las medidas, los jueces dispusieron que el capo narco que permanece alojado en el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza “sea alojado en una celda individual, y en caso de ello no ser posible, se lo reubique en otra sección del establecimiento cuyo control sea riguroso y estricto, y no mantenga contacto con otros internos procesados y/o condenados por delitos vinculados al narcotráfico o al crimen organizado”.

También, que sea sometido a requisas sorpresivas, que se le prohíban las comunicaciones móviles, que se coloquen inhibidores de señal en el pabellón o módulo del penal donde se encuentre alojado, y que se monitoreen sus movimientos con cámaras de videovigilancia.

Los jueces pidieron además a las autoridades del SPF que se elabore una lista con nombre, apellido y teléfono de las personas con las cuales puede comunicarse Esteban Alvarado desde el teléfono fijo del pabellón, y que solo pueda ser visitado por esas mismas personas que figuran en ese listado.

Un intento de fuga digno de Hollywood

La Policía Federal y el Servicio Penitenciario evitaron en marzo de 2023 una fuga de prisión de ribetes surrealistas que había planificado Esteban Alvarado. El hombre que está condenado a prisión perpetua por asociación ilícita y el resonante homicidio del prestamista Lucio Maldonado, considerado uno de los principales actores del campo criminal en Rosario, había ideado durante seis meses una evasión de la cárcel de Ezeiza que implicó, para concretarla, la compra de un helicóptero en el exterior.

Según un comunicado de prensa del Ministerio de Seguridad de la Nación, fuerzas federales de seguridad desplegaron un operativo en el que se logró la detención de cuatro integrantes de la organización de Alvarado, de 44 años, quien está preso desde 2019, luego de que se lo localizó en un camping de Río Tercero tras el homicidio de Maldonado.

Ese plan iba a ser llevado a cabo el 3 de marzo de 2023, pero terminó postergado para el 10 de marzo. Para alcanzar su objetivo la estructura criminal que responde a Alvarado emplearía un helicóptero ploteado de color negro que partiría desde una pista ubicada en el área rural circundante a Gualeguaychú.

La investigación estableció que lo compró para esa importante meta personal. Es un Robinson 44, un helicóptero monomotor con un rotor principal semirrígido de dos palas, un rotor de cola de dos palas y un tren de aterrizaje de patines. Tiene una cabina cerrada con dos filas de asientos contiguos para un piloto y tres pasajeros. Su precio de referencia, según las publicaciones especializadas, es de 387.000 dólares.

Las acciones de los investigados fueron monitoreadas en tiempo real durante diez días seguidos. De esta manera se comprobó el inicio de la ejecución del plan criminal. Ante eso el juez federal de Lomas de Zamora Nicolás Kreplak ordenó el cese de la acción delictiva. Se inició un asalto sobre el helicóptero en vuelo, sobre la zona de recreo de la cárcel de Ezeiza y los domicilios de los involucrados.

Los chats en la previa

Cuatro personas fueron detenidas bajo la acusación de formar parte de un plan para rescatar en helicóptero al capo narco rosarino Esteban Lindor Alvarado de la cárcel de Ezeiza, donde permanece alojado tras haber sido condenado a prisión perpetua por liderar desde la cárcel una asociación ilícita que entre el 2012 y 2018 se dedicó a cometer homicidios, amenazas, extorsiones y balaceras, informaron fuentes policiales y judiciales.

Un testigo de identidad reservada reveló el plan de Alvarado. Contó que existía con un helicóptero ploteado de color negro que partiría desde un campo ubicado en Gualeguaychú, Entre Ríos, y hasta dio las coordenadas del lugar. Efectivos de la Policía Federal fueron al campo, dieron con la aeronave que tenía la matrícula copiada de otra en actividad y constataron que lo que decía el informante era real.

Con orden judicial se intervinieron los celulares de los involucrados en la maniobra. Las charlas vía WhatsApp con Alvarado -que usaba una foto de perfil con la cara de Al Capone- con el piloto del helicóptero, apodado "Lobo", resultaron reveladoras y revelaron que Alvarado tenía bien claro cómo quería que se llevara adelante la operación y que había hecho una investigación exhaustiva para trazar el plan.

Una charla del 4 de marzo muestra con la tranquilidad con que Alvarado y Lobo discuten los detales del plan de evasión:

-“Lobo”: Esta semana vamos a laburar al detalle, sabés...

-Alvarado: Sí, sí. ¿Querés que hagamos la red? Bien hecha, bien atada.

-“Lobo”: A mí me gustaría saber si aerodinámicamente no es perjudicial para nada, sería mucho mejor para la operación, pero de última. Lo estuvimos viendo ahí con el “Gringuito”, de bajar sin las puertas atrás y en los patines, ustedes suben, pegan el salto y se ve como que es viable también la operación, pero bueno, déjame que investigo un poquito lo de la red, más que nada por el tema aerodinámico.

“Gringuito” no es más que Gianluca Orpianessi, quien fue detenido en Gualeguaychú. De los chats, se supo que Alvarado había estudiado en YouTube los movimientos el helicóptero Robinson 44 Raven: vio varios videos de despegues y aterrizajes de la aeronave, que después le mandó a Lobo. Hablaron incluso de cómo podría encaramarse en la máquina, con “una red atada a los patines”, desde el patio del penal.

“Para mí va a ser lo mejor y en la aerodinámica no afecta porque va ser tipo red de arco. Con sogas más gruesas”, detalló Alvarado. Tanta confianza tenían en el éxito del plan que en un momento dado, Lobo le aconseja a Alvarado comprar “dos GoPro”, para grabar la fuga. No contaban con que uno de los implicados los iba a traicionar y la evasión finalmente se vería frustrada-

“Lobo, miro videos y no se van ni a rescatar. Va a ser tan rápido, que no le vamos a dar tiempo a nada, tenés que encarar directo como te marqué yo”, le dijo Alvarado. Así, establecieron un tiempo de aterrizaje: “Máximo, 20 segundos”. El chat muestra también que el narco rosarino tenían la costumbre de borrar sus conversaciones, una medida preventiva que su interlocutor no tuvo.