El ministro de Seguridad provincial, Maximiliano Pullaro, propuso iniciar negociaciones con el gobierno nacional para desarrollar en Santa Fe un prototipo de taxi seguro y destacó que el Estado "debe generar las condiciones de seguridad "para que los taxistas puedan trabajar tranquilos", luego de la muerte de un taxista en la capital provincial y de un remisero en la ciudad de Rosario.

La capital provincial se vio conmovida hace dos días por el asesinato a balazos el pasqado lunes por la noche en el Parque Garay del taxista Fernando Rodríguez, y del remisero César Fernando Romero, de 49 años, muerto de seis balazos el lunes a la mañana temprano a metros de su casa de barrio Alvear.





Pullaro señaló hoy que "nuestro compromiso es seguir trabajando en un esquema de cuadrantes, de cuadrículas. Lo que los taxistas nos pedían era que no tengamos puntos fijos que se denominan puntos seguros. Nos piden controles aleatorios y sorpresivos en diferentes puntos de la ciudad, en diferentes momentos".

Asimismo, comentó que "nos preocupa, nos golpea y nos duele un hecho de estas características, más cuando en los últimos meses habíamos tenido muy pero muy pocas denuncias sobre robos de taxis".

Cuando se lo consultó acerca del pedido de la colocación mamparas y del cobro con tarjetas, Pullaro destacó que "es un debate para dar", para luego agregar que "en la Argentina, los gremios de taxis no están de acuerdo en términos generales con la colocación de mamparas. En otras ciudades de la provincia de Santa Fe hay ordenanzas para la colocación y, más allá de que están permitidas, no son utilizadas. Lo que aducen los taxistas, es que los autos no están preparados".





Tras los reclamos de los taxistas, el titular de la cartera de Seguridad provincial dijo que se planteó la idea de solicitarle a la Nación, particularmente, al Instituto de Tecnología (INTI) que "pueda diseñar un prototipo y se pueda hacer una negociación con las automotrices para generar un modelo que permita tener las condiciones de seguridad".

Pullaro fue más allá al indicar que "no se puede salir con una política paliativa, tenemos que plantear una política pública de fondo. Por un lado, tenemos que generar desde el Estado las condiciones de seguridad para que los taxistas puedan trabajar tranquilos y también pensar a largo plazo. Por eso vamos a proponer, a través del Ministerio de Tecnología, que se pueda pensar un prototipo desde la provincia de Santa Fe para todos los taxis de la República Argentina".