Preocupación de La Bancaria por los ataques a entidades crediticias: "Nos usan como sobres"

Ratner contó también que el titular a nivel nacional de la Asociación Bancaria le envió una nota al gobernador Omar Perotti en la que repudió los hechos de violencia contra las entidades bancarias, y “exigió que los empleados puedan trabajar tranquilos y que se proteja también a las personas que van a retirar dinero o hacer algún trámite por cajero automático.

>> Leer más: Balaceras con mensajes: una modalidad instalada y el debate sobre el rol de la prensa

“No pretendemos que pongan un policía en todos los bancos, porque hay que brindar seguridad en toda la ciudad. Pero es un tema complejo. Yo no tengo una solución para este problema porque no estoy formada en temas de seguridad. Pero nos preocupa mucho, porque los trabajadores ya ven que estos no son hechos aislados. Además, está la angustia de los empleados que tienen que abrir una puerta que recibió nueve tiros. Eso no está bueno”, agregó.

banco baleado en VGG.jpg Personal policial trabaja en el Banco de Santa Fe de Villa Gobernador Gálvez baleado este martes a la madrugada.

Ratner opinó que los delincuentes que dispararon contra los bancos usan a esas entidades “como sobres", y explicó: "Nos usan como servicio de mensajería. Saben que si ese mensaje se visibiiza logran su cometido. Pero no tengo idea cuál es el objetivo de fondo”.

La dirigente eligió la cautela al momento de evaluar la posibilidad de un paro en caso de que se reiteren ataques contra los bancos. “El gremio siempre tiene como herramienta la medida de acción directa en caso de que no haya respuestas a los reclamos. Estamos tratando de agotar todos recursos, porque se trata de un hecho gravísimo y merece que estemos en una mesa de diálogo tratando de resolverlo”, señaló.

>> Leer más: Tercer ataque contra el Banco de Santa Fe: balearon la sucursal de Granadero Baigorria

“Lo primero que hay es hablar con los trabajadores y ver cómo se sienten, más allá del orificio en el Durlock y de las actuaciones que puede hacer la policía en el lugar. Si se sienten bien para trabajar, lo harán y si no se tomarán medidas. Estamos en permanente contacto”, finalizó.