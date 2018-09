Nueva balacera contra la casa de la esposa de "Quemado" Rodríguez

Una vez más la casa donde vive Roxana, la mujer de Sergio "Quemado" Rodríguez, el hombre condenado a 32 años de cárcel como autor del triple crimen de Villa Moreno, fue escenario de un ataque a balazos. Según vecinos, dos jóvenes a bordo de una moto avanzaron por calle Crespo, dieron la vuelta en Doctor Riva y a la altura del 3200 dispararon sobre el portón negro de la casa familiar. En la puerta se hallaron al menos nueve bailas servidas de calibre 9 milímetros que aún debían ser peritadas por agentes de Balística.

La actual esposa de Rodríguez, Roxana D., vive desde hace un año y medio en esa casa de barrio Alvear junto a sus dos hijos, sus nietos y su nuera; y la de ayer fue la cuarta vez que sufre un atentado a tiros contra su vivienda y el carrito para venta de comida al paso que tiene en la puerta.

El 30 de agosto pasado, a primera hora de la mañana, ya habían baleado la casa. En ese momento la mujer aseguró que "Sergio (su esposo preso en Coronda) no tiene problemas con nadie en la cárcel y ni teléfono usa porque no le dejan tenerlo. Cuando me llama lo hace con una tarjeta que consigue en la cantina del presidio". El portón negro de la casa, en tanto, tiene ya múltiples orificios de las cuatro veces que fue baleado en los últimos dos años.

Quince días antes

Hace dos semanas los tiros "fueron a las 8 o a las 9 y nos dijeron que dispararon desde una moto. Las balas atravesaron el portón y entraron a la casa; una perforó el televisor y otra rompió unos platos", dijo Roxana. La esposa de Rodríguez trabaja cuidando enfermos y en casas de familia como mucama. Ella no es la madre de Maximiliano "Quemadito" Rodríguez, el hijo de "Quemado" asesinado el 5 de febrero de 2013 cuando salía de un departamento de Corrientes y Pellegrini.

La madre del muchacho, Claudia Reynoso, está presa y condenada por la muerte Angela Ruiz, a quien acuchilló en 2015. "Con ella no tenemos trato", señaló Roxana, quien tiene un hijo de 3 años con Sergio Rodríguez.

En la casa baleada viven además tres niños y los hijos que Roxana tiene de una relación anterior. Tanto esta vez como la anterior no hizo la denuncia en Fiscalía ni en la seccional y la noticia de las balas en su puerta llegó de parte de llamadas al 911 de sus vecinos. "Pensé en irme, pero ¿dónde voy?", se preguntó.

Roxana, la tercera vez que la balearon, sostuvo: "Yo voy a visitar a Sergio a la cárcel y hablamos de los chicos. Él no tiene problemas, y yo y mi familia trabajamos. No sé por qué las balas, por ahí piensan que tenemos plata pero si usted quiere le muestro mi casa: somos pobres, gente de trabajo".

