Scaloni armó el último equipo titular que acompañará a Messi en la selección argentina

Argentina jugará un amistoso ante Benín en la despedida de Messi de la selección. Los once de la albiceleste que pone Scaloni

Locos por Leo. Los hinchas argentinos deliran para ver a Messi en su despedida.

El último equipo que alistó el DT de la selección argentina, Lionel Scaloni, con la presencia de Lionel Messi quedará guardado en la memoria de todos. Leo se pone por última vez la camiseta albiceleste y tendrá a estos diez compañeros titulares por última vez.

La formación de la selección argentina en el amistoso ante Benín, en el Monumental, que comenzará a las 20, será la siguiente: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Se trata de la base que jugó el último Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y que en Qatar 2022 se coronó campeón.

Messi y una noche especial

Messi vivirá una noche especial y ya está definido el equipo titular que lo acompañará en un estadio Monumental que está colmado desde muy temprano.

Además otros campeones del mundo acompañarán a Messi en esta velada que quedará en la historia del fútbol argentino.