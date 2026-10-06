Los gurúes de la city aseguran que la economía entró en recesión

Las consultoras que participan del relevamiento de expectativas del Banco Central proyectaron una caída de 1 % en el tercer trimestre del año. En el mercado, subieron los bonos y se mantuvo el tipo de cambio.

Los gurúes de la city estiman que la economía entró en recesión durante el tercer trimestre. Como consecuencia, recortaron fuerte sus pronósticos de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) para el acumulado de 2026.

El Banco Central (BCRA) publicó el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado en los últimos días de septiembre. Según la mediana de las estimaciones, la actividad económica cayó 1 % entre julio y septiembre, en relación al trimestre abril-junio. En caso de confirmarse, se trataría de la segunda contracción trimestral consecutiva, requisito para confirmar la recesión técnica.

De este modo, para todo el año el mercado espera una expansión del 1,5 %. La cifra es 0,6 punto porcentual inferior a la que había plasmado el REM previo y 2 puntos inferior a la que aguardaban los participantes del último relevamiento de 2025.

No obstante, esperan que la economía rebote 1,8 % para el último trimestre del año. Asimismo, para los primeros tres meses de 2027 el pronóstico es de un alza del 0,7%.

En materia inflacionaria, la city elevó levemente su estimación para septiembre, desde el 1,8 % hasta el 1,9 %. En el plano cambiario, los cálculos para los próximos meses no distan demasiado de los pronósticos de inflación. Sin embargo, la previsión para los próximos 12 meses avanzó del 22,9 % al 28,5 %, lo cual refleja que el mercado avizora un recalentamiento del “billete verde” para el período preelectoral.

Mejor día para los bonos

En el mercado, mientras tanto, los bonos en dólares estiraron ganancias en el segundo día de la semana y subieron hasta más de 1 % en Wall Street. Influido por la victoria de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones en Brasil, el riesgo país logró perforar los 580 puntos básicos. A su vez, las monedas de Latinoamérica se apreciaron frente al dólar el lunes y el índice de divisas latinoamericanas llegó a registrar su mayor avance diario en más de una década, en más de un 3 %.

El movimiento regional se produjo pese al fortalecimiento global de la moneda estadounidense y reforzó el clima favorable para los activos latinoamericanos. En ese contexto, los bonos volvieron a subir liderados por los tramos más largos como el Global 2038 (1,6 %) y el Global 2035 (1,5 %). En ese contexto, el riesgo país cayó 4,3 % y se ubicó en torno a 573 puntos básicos.

El equipo de Research de Puente destacó que, durante septiembre, los bonos soberanos en moneda extranjera “extendieron su corrección a la baja”, luego de que se combinara un escenario internacional más desafiante con presiones que ya se venían manifestando en el plano doméstico desde agosto.

“La curva de instrumentos en moneda local mostró un comportamiento más defensivo y ordenado frente a la deuda en dólares, favorecida por la mejora en las condiciones de liquidez luego de la intervención del BCRA a fines de agosto”, señalaron desde Puente. En otro orden, el índice S&P Merval trepó 0,8 % en pesos, mientras que medido en dólares lo hizo un 0,6 %.

El dólar mayorista sumó su tercera jornada sin subas. La estabilidad coincide con una fuerte apreciación del real brasileño tras las elecciones presidenciales en el principal socio comercial de la Argentina. El tipo de cambio se mantuvo estable, a $ 1.520 para la venta. Fuentes del mercado señalaron que el volumen operado aumentó a u$s 510 millones, luego de una importante baja el lunes. El minorista terminó a $ 1.540 para la venta en el Banco Nación.