Turismo Carretera en San Nicolás: el líder Agustín Canapino no baja el copete

El Titán, que viene de ganar en San Luis en el inicio de la Copa de Oro del Turismo Carretera, hizo la pole en San Nicolás. EN TCP, bien el rosarino Ricciardi.

Agustín Canapino pisó fuerte en San Nicolás. El líder busca el quinto título en el Turismo Carretera.

El Turismo Carretera llega al autódromo Ciudad de San Nicolás , muy cerca de Rosario, para disputar la 2ª fecha de la Copa de Oro. Y el líder Agustín Canapino , que viene de triunfar en el Rosendo Hernández puntano, señaló el camino con la pole. Bien Thomas Ricciardi, el rosarino del TC Pista.

Los fierreros están de fiesta este domingo. Es que por la mañana, a las 9, podrán ver la actuación de Franco Colapinto en Singapur y en horas del mediodía las finales del TC y TCP en San Nicolás.

Y si hay un titán en la Fórmula 1 como el de Pilar, en el Turismo Carretera hay otro que empezó con todo la Copa de Oro en San Luis y marcó el paso en la segunda fecha con la pole.

La región del Turismo Carretera

Canapino va por el penta, sin dudas. Después de su gran paso por la IndyCar se puso rápidamente arriba en el TC. Ya ganó tres veces este año y va por la cuarta. Comandará su serie y las otras Facundo Chapur y Matías Rossi.

De los pilotos de la región, Ignacio Faín de Villa Minetti quedó en un buen 15ª lugar y el parejense Facundo Ardusso en un lejano 38º. Los del Maquin Parts venadense fueron 8º, 9º, 11º y 19º; Germán Todino, Marcelo Agrelo, Mauricio Lambiris y Juan De Benedictis.

En tanto, Josito Di Palma no pudo marcar tiempos y su compañero del RUS Med team de bases rosarinas, Tobías Martínez, quedó lejos: 43º.

Bien el rosarino del TC Pista

En TC Pista, la pole fue de Bautista Damiani y el rosarino Thomas Ricciardi, del RUS Med, clasificó en un expectante 5º lugar.

El de Rufino Faustino Cifré fue 15º y el de Reconquista Gaspar Chansard 22º. Marcos Dianda, del Galarza Racing de Acebal, fue 2º.