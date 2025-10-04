La Capital | Ovación | Turismo Carretera

Turismo Carretera en San Nicolás: el líder Agustín Canapino no baja el copete

El Titán, que viene de ganar en San Luis en el inicio de la Copa de Oro del Turismo Carretera, hizo la pole en San Nicolás. EN TCP, bien el rosarino Ricciardi.

4 de octubre 2025 · 20:26hs
Agustín Canapino pisó fuerte en San Nicolás. El líder busca el quinto título en el Turismo Carretera.

ACTC

Agustín Canapino pisó fuerte en San Nicolás. El líder busca el quinto título en el Turismo Carretera.

El Turismo Carretera llega al autódromo Ciudad de San Nicolás, muy cerca de Rosario, para disputar la 2ª fecha de la Copa de Oro. Y el líder Agustín Canapino, que viene de triunfar en el Rosendo Hernández puntano, señaló el camino con la pole. Bien Thomas Ricciardi, el rosarino del TC Pista.

Los fierreros están de fiesta este domingo. Es que por la mañana, a las 9, podrán ver la actuación de Franco Colapinto en Singapur y en horas del mediodía las finales del TC y TCP en San Nicolás.

Y si hay un titán en la Fórmula 1 como el de Pilar, en el Turismo Carretera hay otro que empezó con todo la Copa de Oro en San Luis y marcó el paso en la segunda fecha con la pole.

>>Leer más: Agustín Canapino encaminó rápido sus aspiraciones a un nuevo título del Turismo Carretera

La región del Turismo Carretera

Canapino va por el penta, sin dudas. Después de su gran paso por la IndyCar se puso rápidamente arriba en el TC. Ya ganó tres veces este año y va por la cuarta. Comandará su serie y las otras Facundo Chapur y Matías Rossi.

De los pilotos de la región, Ignacio Faín de Villa Minetti quedó en un buen 15ª lugar y el parejense Facundo Ardusso en un lejano 38º. Los del Maquin Parts venadense fueron 8º, 9º, 11º y 19º; Germán Todino, Marcelo Agrelo, Mauricio Lambiris y Juan De Benedictis.

En tanto, Josito Di Palma no pudo marcar tiempos y su compañero del RUS Med team de bases rosarinas, Tobías Martínez, quedó lejos: 43º.

Bien el rosarino del TC Pista

En TC Pista, la pole fue de Bautista Damiani y el rosarino Thomas Ricciardi, del RUS Med, clasificó en un expectante 5º lugar.

El de Rufino Faustino Cifré fue 15º y el de Reconquista Gaspar Chansard 22º. Marcos Dianda, del Galarza Racing de Acebal, fue 2º.

Arel Holan concentró a los 23 jugadores que firmarán planilla este domingo frente a River.

Central: Holan recupera dos jugadores que en el último partido no los tuvo ni en el banco

Scrum para Duendes en Paraná. Difícil triunfo ante Rowing para aferrarse a la clasificación en el Regional del Litoral.

Regional del Litoral de rugby: Duendes se metió en la semifinales y Gimnasia se acercó

Festejo de Atlético del Rosario ante Deportiva Francesa que lo acerca al sueño del pronto regreso a la primera división de la Urba.

Atlético del Rosario impuso autoridad a un entusiasta Deportiva Francesa y el sueño del regreso crece

Facundo Marín ya empieza a gritarlo. Es el 1 a 0 de Central Córdoba sobre Juventud Unida.

Central Córdoba pasó a los cuartos de final del Reducido y a Argentino le faltó un solo gol

