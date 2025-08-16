Dos detenidos por extorsionar a un comerciante de zona sur La denuncia es del 8 de agosto pasado. Le exigían que depositara dinero en una cuenta para evitar sufrir consecuencias irreparables a su familia 16 de agosto 2025 · 16:56hs

Uno de los domicilios de zona sur allanandos

La Policía de Investigaciones (PDI) realizó tres allanamientos en el marco de una investigación por amenazas y extorsiones denunciadas el pasado 8 de agosto en la zona sur de la ciudad. El resultado fue la detención de Nicolás Ezequiel L. y Jonatan P. aparentes responsables de los hechos investigados.

La investigación se inició a partir de un oficio judicial del fiscal Federico Rébola, tras tomar conocimiento de un hecho de extorsión telefónica con el que obligaban a la víctima a transferir dinero a una cuenta bancaria a cambio de no sufrir daños materiales ni amenazas en sus comercios ni en su entorno familiar.

Las medidas judiciales se realizaron en domicilios ubicados en las calles Nochetto al 600, Ugarte al 700 y Gallegos al 600. En esos domicilios, los efectivos secuestraron el teléfono celular desde el que se originaron las amenazas y una libreta con anotaciones varias de interés para la investigación.

Además, en el operativo, el personal policial aprehendió a los dos hombres mencionados, quienes fueron identificados como los principales sospechosos y quedaron a disposición de la Justicia. Por disposición de la Fiscalía interviniente, los detenidos fueron trasladados a sede de la PDI para continuar con las diligencias correspondientes.