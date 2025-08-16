La Capital | Policiales | zona sur

Dos detenidos por extorsionar a un comerciante de zona sur

La denuncia es del 8 de agosto pasado. Le exigían que depositara dinero en una cuenta para evitar sufrir consecuencias irreparables a su familia

16 de agosto 2025 · 16:56hs
Uno de los domicilios de zona sur allanandos

Uno de los domicilios de zona sur allanandos

La Policía de Investigaciones (PDI) realizó tres allanamientos en el marco de una investigación por amenazas y extorsiones denunciadas el pasado 8 de agosto en la zona sur de la ciudad. El resultado fue la detención de Nicolás Ezequiel L. y Jonatan P. aparentes responsables de los hechos investigados.

La investigación se inició a partir de un oficio judicial del fiscal Federico Rébola, tras tomar conocimiento de un hecho de extorsión telefónica con el que obligaban a la víctima a transferir dinero a una cuenta bancaria a cambio de no sufrir daños materiales ni amenazas en sus comercios ni en su entorno familiar.

Las medidas judiciales se realizaron en domicilios ubicados en las calles Nochetto al 600, Ugarte al 700 y Gallegos al 600. En esos domicilios, los efectivos secuestraron el teléfono celular desde el que se originaron las amenazas y una libreta con anotaciones varias de interés para la investigación.

>> Leer más: Imputan por una nueva saga de extorsiones telefónicas a un preso de la cárcel de Coronda

Además, en el operativo, el personal policial aprehendió a los dos hombres mencionados, quienes fueron identificados como los principales sospechosos y quedaron a disposición de la Justicia.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, los detenidos fueron trasladados a sede de la PDI para continuar con las diligencias correspondientes.

Noticias relacionadas
Las drogas de diseño que se encontraron durante los allanamientos.

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

Uno de los departamentos allanados en Parque Casas de Rosario para dar con los ingrantes de la banda narco.

Operativo antinarco: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene

El 7 de Septiembre, un barrio con la marca de Los Menores. 

Imputan a un miembro de Los Menores por encubrir el homicidio que expuso a la banda

El supuesto intento de estafa ocurrió este jueves en la zona norte.

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 

Ver comentarios

Las más leídas

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Defensa y Justicia vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Defensa y Justicia vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Cayó en Casilda el Frío Rodríguez: de roba bancos a ladrón de autos

Cayó en Casilda el "Frío" Rodríguez: de roba bancos a ladrón de autos

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos

Lo último

En vivo: Central abrió el partido con un gol de Veliz y derrota 1 a 0 a Deportivo Riestra

En vivo: Central abrió el partido con un gol de Veliz y derrota 1 a 0 a Deportivo Riestra

Urba: Plaza Jewell venció a Los Matreros y escaló a la cima del torneo de Primera A

Urba: Plaza Jewell venció a Los Matreros y escaló a la cima del torneo de Primera A

Causa fentanilo: Javkin consideró que será la mayor catástrofe sanitaria de la historia del país

Causa fentanilo: Javkin consideró que será "la mayor catástrofe sanitaria de la historia del país"

Causa fentanilo: Javkin consideró que será "la mayor catástrofe sanitaria de la historia del país"

El intendente dijo que todavía queda mucho por investigar y pidió "no meter esto en un barro o discusión electoral, porque es un caso gravísimo"
Causa fentanilo: Javkin consideró que será la mayor catástrofe sanitaria de la historia del país
En vivo: Central abrió el partido con un gol de Veliz y derrota 1 a 0 a Deportivo Riestra
Ovación

En vivo: Central abrió el partido con un gol de Veliz y derrota 1 a 0 a Deportivo Riestra

Cayó en Casilda el Frío Rodríguez: de roba bancos a ladrón de autos

Por Claudio Berón

Policiales

Cayó en Casilda el "Frío" Rodríguez: de roba bancos a ladrón de autos

Semana del Clima: Es una oportunidad para cambiar y generar empleos verdes
La Ciudad

Semana del Clima: "Es una oportunidad para cambiar y generar empleos verdes"

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos
La Ciudad

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos

Proponen que el cannabis medicinal pueda ser vendido en farmacias

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Proponen que el cannabis medicinal pueda ser vendido en farmacias

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Defensa y Justicia vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Defensa y Justicia vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Cayó en Casilda el Frío Rodríguez: de roba bancos a ladrón de autos

Cayó en Casilda el "Frío" Rodríguez: de roba bancos a ladrón de autos

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

Ovación
Urba: Plaza Jewell venció a Los Matreros y escaló a la cima del torneo de Primera A

Por Pablo Mihal
Ovación

Urba: Plaza Jewell venció a Los Matreros y escaló a la cima del torneo de Primera A

Urba: Plaza Jewell venció a Los Matreros y escaló a la cima del torneo de Primera A

Urba: Plaza Jewell venció a Los Matreros y escaló a la cima del torneo de Primera A

Kily González al fin ganó con Platense, contra un equipo con el que tiene una conexión muy especial

Kily González al fin ganó con Platense, contra un equipo con el que tiene "una conexión muy especial"

Central: cambios de nombres y de esquema para recibir a Riestra antes del clásico

Central: cambios de nombres y de esquema para recibir a Riestra antes del clásico

Policiales
Dos detenidos por extorsionar a un comerciante de zona sur
Policiales

Dos detenidos por extorsionar a un comerciante de zona sur

Cayó en Casilda el Frío Rodríguez: de roba bancos a ladrón de autos

Cayó en Casilda el "Frío" Rodríguez: de roba bancos a ladrón de autos

Capitán Bermúdez: cómo sigue la causa por el homicidio de Juan Cruz Vitali

Capitán Bermúdez: cómo sigue la causa por el homicidio de Juan Cruz Vitali

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

La Ciudad
Causa fentanilo: Javkin consideró que será la mayor catástrofe sanitaria de la historia del país
La Ciudad

Causa fentanilo: Javkin consideró que será "la mayor catástrofe sanitaria de la historia del país"

Santi Maratea llega a Rosario para impulsar la campaña solidaria por el Vilela

Santi Maratea llega a Rosario para impulsar la campaña solidaria por el Vilela

Semana del Clima: Es una oportunidad para cambiar y generar empleos verdes

Semana del Clima: "Es una oportunidad para cambiar y generar empleos verdes"

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos

Central: Ariel Holan y una novedad en el último entrenamiento antes de Riestra

Por Carlos Durhand
Ovación

Central: Ariel Holan y una novedad en el último entrenamiento antes de Riestra

Newells va a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's va a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas

Cáncer infantil: una fundación de Rosario recibió a 89 niños del país
La Ciudad

Cáncer infantil: una fundación de Rosario recibió a 89 niños del país

El gobierno pidió que el dueño del laboratorio HBL Pharma vaya preso
Política

El gobierno pidió que el dueño del laboratorio HBL Pharma vaya preso

Quién es García Furfaro, el dueño de HBL Pharma que tenía un laboratorio en Rosario que explotó
La Ciudad

Quién es García Furfaro, el dueño de HBL Pharma que tenía un laboratorio en Rosario que explotó

Un Hospital de los Peluches para que los chicos pierdan el miedo de ir al médico
La Ciudad

Un Hospital de los Peluches para que los chicos pierdan el miedo de ir al médico

Imputan a un miembro de Los Menores por encubrir el homicidio que expuso a la banda

Por Martín Stoianovich

Policiales

Imputan a un miembro de Los Menores por encubrir el homicidio que expuso a la banda

El Hospital de Niños Zona Norte recibió una donación tras subasta de bienes decomisados al delito
LA CIUDAD

El Hospital de Niños Zona Norte recibió una donación tras subasta de bienes decomisados al delito

Aumento de tarifa de luz en Rosario: apuntan contra la política de subsidios
La Ciudad

Aumento de tarifa de luz en Rosario: apuntan contra la política de subsidios

La Corte falló en contra del Señor del Tabaco y deberá pagar 1.400 millones de dólares
Información General

La Corte falló en contra del "Señor del Tabaco" y deberá pagar 1.400 millones de dólares

¿Intercambio de argentinos? El ex-Central que cambiaría de club por un compañero de la selección
Ovación

¿Intercambio de argentinos? El ex-Central que cambiaría de club por un compañero de la selección

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 
Policiales

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 

Amenazas a Di María: dictan la primera condena por una de las balaceras mafiosas
Policiales

Amenazas a Di María: dictan la primera condena por una de las balaceras mafiosas

Paritaria docente: Sadop rechazó la oferta y pide que siga la negociación sin paros
La Ciudad

Paritaria docente: Sadop rechazó la oferta y pide que siga la negociación sin paros

Los rectores desmintieron el anuncio de aumento que hizo el gobierno nacional
La Ciudad

Los rectores desmintieron el anuncio de aumento que hizo el gobierno nacional

Viernes no laborable: sin escuelas ni bancos, cómo funcionarán los servicios en Rosario
LA CIUDAD

Viernes no laborable: sin escuelas ni bancos, cómo funcionarán los servicios en Rosario

Detuvieron a un financista de Rosario por estafas y presunto lavado de dinero
POLICIALES

Detuvieron a un financista de Rosario por estafas y presunto lavado de dinero

Aldo Duscher tras la polémica salida de Quilmes: Es un club muy politizado

Por Luis Castro
Ovación

Aldo Duscher tras la polémica salida de Quilmes: "Es un club muy politizado"

La Crack Bang Boom comenzó a llenar de color la costa central
La Ciudad

La Crack Bang Boom comenzó a llenar de color la costa central

El peronismo santafesino reunió a sus tribus pero la unidad todavía está lejos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El peronismo santafesino reunió a sus tribus pero la unidad todavía está lejos