Los Monos: formalizaron la imputación contra el administrador del clan Cantero

El juez Carlos Vera Barros dictó medidas cautelares no privativas de la libertad por cuestiones de salud. Su hijo y su esposa tiene libertad con restricciones

El 11 de agosto pasado y tras allanamientos en Rosario, Pérez y Piñero, detuvieron en Larrechea al 800 a Mariano Ruiz, en el contexto de una causa por lavado de activos vinculada al narcotráfico. Marianito, como se lo conoce en algunos ambientes, fue señalado durante años como uno de los encargados de las finanzas de la banda criminal Los Monos, regenteada por el clan Cantero. La fiscal María Virginia Sosa solicitó su prisión preventiva, pero el juez Carlos Vera Barros dictó medidas cautelares no privativas de la libertad, atento a cuestiones de salud del imputado.

El martes en la tarde se formalizó la investigación penal respecto de Mariano Hernán Ruiz., su pareja, Teresa P., y Agustín R., hijo de ambos, como coautores del delito de lavado de activos de origen delictivo, agravado por haberse cometido con habitualidad, en cuanto miembros de una asociación o banda formada para la comisión continuada de esos hechos.

La fiscal coadyuvante María Virginia Sosa, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, con colaboración de la Procelac, a cargo del fiscal federal Juan Argibay Molina, llevó a cabo los argumentos y el juez federal de garantías de Rosario, Carlos Vera Barros, consideró cumplidos los requisitos legales y dio por formalizada la imputación.

A requerimiento de la Fiscalía, ordenó medidas de coerción no privativas de la libertad para Teresa P. y Agustín R., que consisten en promesa de someterse al proceso, firmar cada veinte días en la Oficina de Gestión y prohibición de salida del país. Además, el magistrado dispuso el plazo de un año para la investigación.

Respecto a Ruiz, la fiscal requirió la prisión preventiva efectiva por el plazo de 120 días. Sin embargo, en virtud de la historia clínica y los antecedentes de salud del imputado, se acordó con la defensa postergar la resolución respecto de la modalidad de la medida cautelar hasta que sea evaluado por del Gabinete Médico Interdisciplinario de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, medida que se realizará el miércoles 19 de agosto. Luego se agendará una nueva audiencia para que el juez Vera Barros decida sobre la medida cautelar.

Tiempos de festejos y dinero para el clan del Pájaro cantero

La detención

La detención se produjo durante un allanamiento realizado en una vivienda de Larrechea al 800. Tras ser identificado por los agentes, Ruiz comenzó a manifestar que "se sentía mal" y pidió atención médica, por lo que fue llevado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), Mientras, los efectivos siguieron con el procedimiento en su domicilio.

En la causa actual en su contra, a cargo de los fiscales federales de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) Juan Argibay Molina y María Virginia Sosa, se detectaron movimientos patrimoniales y comerciales sospechosos, de los que se busca determinar el origen de los fondos que se usaron para comprar distintos bienes y propiedades. Según los investigadores, estos no podrían justificarse con sus ingresos declarados.

El operativo que terminó con la detención de Marianito incluyó once allanamientos realizados en distintos puntos del sur de Santa Fe. Los procedimientos se llevaron adelante en Rosario, Pérez y Piñero y estuvieron orientados a reconstruir operaciones comerciales y movimientos de dinero vinculados con Ruiz y su entorno. Los primeros allanamientos fueron en los barrios Lourdes, Abasto, Saladillo y Parque Casas. Otro procedimiento tuvo lugar en una vivienda de Piñero, donde los investigadores secuestraron documentación relacionada con dos vehículos, tres cargadores de pistolas y 73 cartuchos calibre 9 milímetros.

Los allanamientos y el clan Cantero

En total, durante los allanamientos se secuestraron celulares, computadoras portátiles, automóviles, motos, dinero en efectivo, escrituras, documentación de diferentes vehículos, dispositivos de almacenamiento y archivos con información financiera. Los procedimientos fueron realizados por la División Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI), con la participación de la sección de canes K9 y los grupos de irrupción GOT (Grupo de Operaciones Tácticas), GIRI (Grupo de Infantería de Respuesta Inmediata) y GTM (Grupo Táctico Multipropósito) de la Policía de Santa Fe.

El comerciante ya había sido condenado por su vínculo con la organización narco liderada por la familia Cantero. En abril de 2015 acordó mediante un juicio abreviado -proceso en el que un acusado acepta la culpa del delito y pacta una pena menor- y fue sentenciado a tres años de prisión por su participación en la estructura de "Los Monos".

En aquella causa, lo habían señalado como uno de los responsables de manejar las finanzas de la agrupación, entre otras actividades. Además, su nombre volvió a aparecer después en distintas investigaciones judiciales, como en 2019, cuando fue procesado por presunto lavado de activos de la banda del sur de Rosario. En otro caso, fue mencionado en un hecho derivado del crimen cometido en el casino City Center de Rosario en enero de 2020. De las intervenciones telefónicas surgió que uno de los integrantes del grupo que estaba siendo investigado por extorsiones ofrecía a las víctimas uno de los bares de Ruiz como punto de encuentro para entregar el pago de dinero.∏