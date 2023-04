Preventiva para los acusados del robo y extorsión a Equi González: todos los detalles

El apriete telefónico con que le pedían 10 millones de pesos al ex futbolista de Central. Y cómo fue el asalto previo a su negocio de La Florida

El mensaje era claro. "Ezequiel deposita diez millones para que vos y tu familia puedan vivir tranquilos. Y no te hagas el vivo porque tenemos todas las direcciones fotos nombre y apellidos y toda la informaciones para hacerte mucho daño. Así que pensa bien y cuida a tu familia y a tu sobrina si no querés que la secuestremos y te descarguemos 30 en tu casa en tus puntos y te lastimemos familia y empleados. Te doy una hora quiero respuesta sino va sabes lo que va a pasar".

A Ezequiel Equi González, mediocampista que entre 1997 y 2001 se destacó por su gran habilidad en Rosario Central, le resultaba difícil ahora gambetear este apriete. El mensaje se completaba con el CBU de una cuenta bancaria. "Una vez que esté el depósito te llamo y te doy mi palabra que no te molestamos más. Te dejamos vivir tranquilo y a tu familia. No intentes nada extraño con policías porque te matamos. Estas vigilado no hagas que te visitemos". Fue el viernes pasado. Los chantajistas tenían el celular. Y las intimidaciones siguieron a las pocas horas.