Lo condenan a 5 años por matar a un hombre que estaba asfixiando a otro

El acuerdo fue homologado por el juez Pablo Pinto. En la sentencia se detalla que la víctima le estaba practicando al amigo del acusado una “llave” que no lo dejaba respirar y que “si no hubiese sido por la acción del imputado probablemente hubiera muerto”. Esto se tuvo en cuenta para atenuar el reproche y fijar la pena en 5 años de prisión.

El acuerdo fue notificado a la pareja de la víctima, madre de sus seis hijos, quien no expresó disconformidad con la pena.

Pelea mortal

El crimen fue el jueves 17 de marzo de 2022 alrededor de las 16 en una placita de calle Lirio entre España y Guaria Morada. Los vecinos contaron que esa tarde González, un hombre de 38 años a quien conocían como “Lele”, se peleó a piñas con otro muchacho al que le dicen “Toloncho”, de barrio San Martín Sur.

“Yo dormía en mi casa tipo 10, 11 de la mañana, y Lele empezó a tocarme la puerta a los gritos. Me dice «Negro, quiero hielo». Yo le dije que recién me levantaba y entró de cheto y me sacó hielo y una jarra de Newell’s”, contó un vecino.

Lele, continuó, se quedó “tomando vino ahí en la plaza” y al rato lo vio discutiendo con Toloncho: “Es un chico que conozco de por ahí, vive en San Martín al fondo. Se empezaron a pelear a las piñas con Lele. En un momento pararon pero siguieron discutiendo. Después el Lele lo agarró del cogote a Toloncho y varios le decían «soltalo que lo vas a matar» y él decía que iba a mandar en la cuadra. En un momento Luis Acevedo arrancó un revólver y le pegó un tiro en la cabeza a Lele. La pelea fue en el medio de la calle. Habrán sido las tres y media de la tarde”.

Uno de los que presenció la pelea fue un hermano de la víctima. Un rato antes lo había cruzado en la plaza y Mario le había pedido un cigarrillo. “Fui a buscar un cigarro a mi casa y se lo llevé. El estaba con unos compañeros del barrio y presentí que pasaba algo, porque medio que se miraba medio feo con dos que estaban enfrente. Uno era Toloncho y el otro se llama Luis”. A la media hora su cuñado le avisó que se estaban peleando y al salir de su casa vio a su hermano “mano a mano con Toloncho a las piñas. Y en un momento aparece Luis y le pegó un tiro a mi hermano. Encima le pegó de atrás”.

También dio su testimonio un cuñado de la víctima que minutos antes del crimen había intentado separar a Mario y su rival cuando volvía de buscar a su hijastro de la escuela. “Logré separarlos, medio que se calmaron. Ahí apareció Luis, es un vecino de ahí del barrio, y los hizo pelear de nuevo”, relató.

Otra hermana de la víctima que a esa hora trabajaba en una peluquería del barrio llegó hasta el lugar tras el disparo y se encontró con Mario herido e inconsciente: “Estaba mi hermano tirado y le salía sangre en la cabeza del lado derecho, no hablaba ni decía nada”, contó, y dijo que vio enfrente de la plaza a Luis Acevedo “con un revólver color negro en la mano”. Un vecino lo llevó en su auto hasta el Hospital Clemente Alvarez pero murió dos días después a raíz del grave daño encefálico causado por una bala en el parietal derecho.

“Si no fuera por él”

Finalmente se tuvo en cuenta una declaración voluntaria que prestó Oscar “Toloncho” A. al presentarse en mayo pasado en Fiscalía: “Yo venía de mi casa. Iba para Las Flores a la casa de un amigo. Yo estaba en una discusión con otro varón que estaba con toda la banda de él. Empezamos una discusión y ahí es donde salta este varón Lele a querer pegarme un cachetazo”. Dijo que él se defendió pero su contrincante sacó una carabina y pegó un tiro al aire que “casi le pega a un pibe que estaba ahí jugando”.

“Le dije que tire los fierros y nos pusimos a pelear. El loco se me tira, se me abalanza arriba y me hace una llave. Me estaba ahogando. Me estaba ahorcando mal. Los fierros estaban tirados en el piso. Y mi compañero agarra el fierro. Yo en ese momento que estaba medio inconsciente escucho un disparo y el loco me soltó. Si no fuera por él yo no hubiera estado vivo”, dijo en relación a Acevedo.

Si bien no quedó claro de dónde salió el arma usada en el crimen, Acevedo fue condenado por la portación de un arma guerra, lo que se determinó tras el secuestro del proyectil en la autopsia. El acusado fue detenido a partir de la identificación de testigos y luego de allanamientos que hizo la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en Lirio al 700 y en Bordabehere al 2800 de Villa Gobernador Gálvez, donde se secuestró un revólver calibre 44 con seis proyectiles.