Eran familiares una anciana y un joven asesinados en zona norte e Ybarlucea

Fueron dos crímenes con diferencia de minutos pero con una línea común: los muertos llevan el mismo apellido y son familiares. El primer homicidio se registró pasado el mediodía en el límite entre Empalme Graneros y barrio Industrial y se trató de Susana Velázquez, de 75 años . Al menos dos hombres jóvenes ingresaron a su casa de Felipe Moré y pasaje Franco y le dispararon cuatro tiros. La mujer logró salir a la puerta de su casa y sentarse en una reposera, allí murió. El otro homicidio fue distinto y sucedió lejos del primero: en Ybarlucea. Un hombre de 35 años estaba en el camino paralelo al cementerio, en avenida de los Incas al 4500. Iba con su moto Honda Wave y fue interceptado por otras tres personas a bordo de un Peugeot 308 gris y una moto negra. No le dijeron nada, lo balearon sin más y huyeron. En principio no se sabía el nombre del muerto, pero su familia lo reconocería una hora después en la morgue. Era Emanuel Velázquez. Los vecinos del barrio arriesgan: "Fue gente de la banda de Fran Riquelme".

En el frente estaban las sillas y reposeras que ella usaba para sentarse a tomar mate todas las tardes, no es un barrio tranquilo pero igual todos se conocen y ella nunca se metía con nadie. Ahí estaba la reposera; se agarró del respaldar y se sentó, respiró hondo, no gritó, la voz no le dio. Una nena la vio y corrió hasta la casa de un familiar de Susana a avisarle sobre lo visto.