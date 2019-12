Un vendedor ambulante de 25 años fue asesinado ayer a la madrugada en una esquina del barrio La Esperanza o El Churrasco, un territorio del norte de la ciudad que atraviesa disputa entre bandas ligadas al narcomenudeo. El crimen fue cerca de la 1 cuando un grupo de amigos tomaba cerveza en el cruce de los pasajes 1373 y 1381 (Larrechea al 2100) y en un momento irrumpieron dos motos y comenzaron los disparos. Sergio Daniel Barquero murió casi en el acto y Ever Tomás B., de 23, resultó herido.

Hace un mes que esa zona es un campo de batalla. Quienes conocen el barrio aseguran que las bandas que respondían a Emanuel "Ema Pimpi" Sandoval, asesinado el 24 de octubre pasado en un triple crimen en Pago Largo y Agüero, en barrio La Florida, ahora pelean por la venta de drogas y el control de las esquinas .

Por sorpresa

La madrugada de ayer en el cruce de los pasajes, y bajo un mural de Newell's Old Boys, estaban cinco personas que tomaban cervezas, charlaban, fumaban. De pronto desde el pasaje 1381 avanzaron dos motos, una Honda Titán negra y una Yamaha Enduro. Sus ocupantes no discutieron ni gritaron; se pararon frente al grupo y tronaron las balas. La Policía de Investigaciones (PDI) secuestró diez vainas servidas. No se descarta que hayan usado una pistola ametralladora.

La sorpresiva agresión duró menos de diez segundos. Los que quedaron vivos corrieron por el pasaje 1373 y se metieron en un pasillo. En la calle quedó tendido Barquero con un tiro en la espalda. A un metro estaba tirado y casi agarrado al pedregullo del mejorado Ever, herido en un brazo y una pierna. Nadie se asomó en los cinco minutos siguientes y el herido llegó, caminando como podía, hasta la casa de un familiar desde donde llamaron a la policía. Otros avisaron ala familia de Barquero y lo llevaron al Hospital Alberdi, donde llegó muerto.

Los amigos que estaban junto a Barquero no dieron a la policía ningún nombre para identificar a los atacantes. Pero otros vecinos dijeron que en el barrio "todos los conocen; son soldaditos de Tania".

Barquero vivía en Superí al 2000 y era vendedor ambulante. "Vendía trapos de piso, repasadores, sábanas; era paquetero", contó un vecino.

Tiroteando casas

"Están tiroteando casas desde hace bastante. La semana pasada tiraron a dos que están en una esquina y el sábado tirotearon y quemaron la de un matrimonio con cinco hijos, se la quieren usurpar", dijo otro vecino.

Ever vive a media cuadra de donde lo balearon y su presencia en la esquina fue casual; no estaba con los otros desde un principio. "Llegó a la esquina y uno le pidió un cigarro, el pibe los conocía, se paró y les dio fuego; no alcanzó a ver las motos y quedó en medio de los tiros", contó un vecino que habló con el muchacho mientras estaba en el piso y muy asustado.

Los agresores, según deslizaron los pesquisas de acuerdo a testimonios recabados en el barrio, son cuatro jóvenes de los cuales dos, uno que disparó y el que manejaba una de las motos, están identificados. Tienen denuncias previas por abuso de arma, es decir, balaceras contra casas de Puente Negro, El Churrasco y el Fonavi de Casiano Casas.

En la zona hubo dieron en 2018 crímenes resonantes como los de Nicolás Coceres y Mauro Barrionuevo y se desató una guerra por el territorios en un barrio donde personajes como "La Tata" Medina y el fallecido "Ema Pimpi" pesan fuerte. "Se están disputando el barrio, dicen que esta muerte es por drogas, pero no se sabe muy bien cómo sería la repartija. Con la muerte del Ema Pimpi, la cosa se puso más pesada", aseguró un veterano policía conocedor de los pasajes y pasillos del barrio.

"Soldaditos de Tania"

Otros vecinos sintetizan el análisis y aparece así un nombre recurrente desde hace unos meses en la zona. "Los que mataron a este pibe, que no tenía nada que ver, son los soldaditos de Tania. Ella no tiene jefes y vende drogas hace un tiempo, pone toda la plata. Está tranquila y quiere hacerse la dueña del barrio", dicen convencidos después de haberla visto muchas veces "en un auto repolenta".