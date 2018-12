Les balearon la casa, les pidieron 300 mil pesos de rescate y cobran la mínima

El frente de la casa donde vive un matrimonio de ancianos en la zona sur fue atacado a balazos por desconocidos que dejaron un cartel a través del cual se exigía la suma de 300 mil pesos para que entreguen la vivienda. Si no lo hacen amenazaron con asesinar a un miembro de la familia.

Según se indicó desde Fiscalía, al menos dos personas no identificadas, efectuaron seis detonaciones de arma de fuego contra el frente de la vivienda anoche alrededor de las 22.30. El caso quedó a cargo del fiscal Fernando Sosa, de la Unidad de Flagrancia, quien ordenó medidas investigativas, relevamiento de cámaras de la zona, levantamiento de rastros y toma de testimonios.

Hoy, en declaraciones al programa Trascendental, que se emite por La Ocho, Erika, la nieta del matrimonio que ocupa una vivienda en pasaje Médici al 4800, detalló que "anoche balearon la casa de mis abuelos, dejaron una nota exigiendo una suma de dinero que es imposible que tengamos y que si no la juntábamos iban a matar a cualquier integrante de al familia antes de las fiestas".

La mujer contó además que "mis abuelos tienen más de 70 años. En esa casa vive mi abuelo, que tiene Alzheimer, diabetes y es cardíaco, mi abuela, que también tiene sus problemas de salud, además de mi mamá y mi tía".

Sobre si tenían alguna sospecha de cuáles podrían haber sido los motivos que condujeron a esa amenaza, Erika dijo que "primero pensé que se habían equivocado. Pero después, hablando con los vecinos, nos cuentan que la situación se repitió en otras casas, donde también amenazaron e intimaron a los vecinos a irse".

"No sabemos quién está haciendo esto. Tampoco sabemos porqué llegaron a mis abuelos. Tienen una casa grande, que se construyó con laburo y a la que hace 10 años a la que no se le toca ni una luz. Mis abuelos cobran la mínima, es muy difícil sostener esa casa porque los impuestos los están consumiendo y mi abuela hasta sacó un crédito con la tarjeta para poder pagar la boleta del gas. Y esta gente viene como si nada a pedir 300 mil pesos y que si no lo hacían los mataban", se quejó amargamente la mujer.



Erika lamentó que al ir su abuela a realizar la denuncia en Fiscalía "pidió una custodia policial y el fiscal le dijo que era imposible porque no había personal. Drsde esta mañana a las 6 que no pasó ni siquiera una ronda".

La mujer continuó con su alegato y planteó que los atacantes "evidentemente están protegidos". Y amplió: "Hace unos días tirotearon el frente de la casa de un vecino que tiene un kiosco. Y no es que hay problemas preexistentes que justifique la agresión. Es una ruleta risa y le toca a cualquiera. Y es grave que no te puedan dar una respuesta desde el Estado".