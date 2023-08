Le robaron el auto y escaparon con su hijo adentro: "No se lo deseo a nadie"

"Pensé que me habías dejado, papá". Mauricio, el hombre al que le robaron este miércoles su Volkswagen Gol mientras su hijo dormía en el interior, contó que eso fue lo que le dijo el nene tras el episodio. Ese diálogo, reveló, ocurrió este jueves a la madrugada, ni bien su hijo se despertó a raíz de una pesadilla. Si bien el pequeño resultó ileso y los ladrones lo abandonaron a pocas cuadras al darse cuenta de que estaba dentro del rodado, el hombre aseguró: "Es un momento que no se lo deseo a nadie" .

Según recordó Mauricio, habían ido a hacer unas compras con su pareja para abastecerse de algunas cosas que necesitaban para festejarle el cumpleaños a su hijo. "Estacioné el auto en la puerta del local, me bajé y me quedé al lado del auto porque mi señora me hacía señas desde adentro. En un momento, mi señora me llamó y volví al auto, pero al rato volví a ingresar hasta la fiambrería y cuando me doy vuelta, el auto no estaba más", precisó.