Balearon su casa, persiguió a los tiradores tres kilómetros y le volvieron a disparar

“Es terrible lo que me está pasando. No se lo deseo a nadie. A mí me metieron preso porque me asocian con gente a la cual le encontraron dinero. Ahora se ve que todos piensan que yo también tengo plata. Yo trabajo todo el día, no tengo nada que ver. Ya estuve preso y ahora me pasa esto, es muy injusto”, sostuvo.

Tiros

Sobre las balaceras sufridas, “la primera fue hace diez días, cuando llegaron en una moto, pararon frente a mi casa y dispararon unos 10 tiros”. Del ocurrido la noche del martes, supo que le habían disparado desde un auto Citroën C3 blanco.

WhatsApp Image 2023-06-28 at 17.57.18.jpeg Los tiradores abandonaron cerca de Cabin 9 el Citroën C3 en el que iban.

“Mi mujer me avisó y como estaba llegando al pueblo esperé al auto en la ruta y cuando lo tuve cerca lo choqué. Yo iba en una Amarok y los perseguí tres kilómetros y los iba chocando mientras llamaba al 911. Pero en un momento uno de los que iba en el auto me empezó a disparar y un tiro pegó en el parante de la chata, así que dejé que se alejara unos 50 metros pero no le perdí pisada”, contó Matarochi.

“Una vez que los choqué _continuó_ y me alejé para cuidarme de los tiros, el auto llegó a la rotonda de Pérez, entraron al barrio Cabin 9, abandonaron el auto y se metieron en una villa. Cuando llegó la policía me dijeron que el auto era robado y que desde ese vehículo hace dos semanas balearon a un pibe. Dicen que son gente de la barra de Newell's”.

Matarochi sabía que un Citroën blanco rondaba su casa. “El primer ataque lo hizo una pareja arriba de una moto, que después la tiraron a un arroyo. Yo pregunté mucho y por todos lados. Además vi cámaras del pueblo y se veía con la moto este Citroën que iba como apoyo. Entonces, cuando mi esposa me dijo del auto yo más o menos sabía qué auto era”.

“No tuve ni tengo problemas con nadie —agregó el transportista—, evidentemente la policía no tiene las herramientas para evitar que me pase esto. Estoy a la buena de Dios”.