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Dolor en la cumbia santafesina: falleció Pastor de los Santos

Falleció a los 66 años Oscar Roberto Cabral, una de las voces históricas del género tropical

9 de septiembre 2026 · 11:14hs
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Pastor de los Santos

Pastor de los Santos, histórico vocalista de la cumbia santafesina, falleció el martes a los 66 años

La cumbia santafesina está de luto. El martes 8 de septiembre falleció a los 66 años Oscar Roberto Cabral, reconocido artísticamente como Pastor de los Santos, una de las voces históricas del género tropical. El reconocido cantante venía atravesando un delicado estado de salud.

Nacido el 29 de julio de 1960 en la ciudad de Santa Fe, Pastor construyó una extensa trayectoria artística que se prolongó durante más de cinco décadas. Desde muy joven abrazó la música tropical y su voz pasó por diferentes agrupaciones, entre ellas Tropical Maracaibo, Grupo Alegría, Los del Palmar, Grupo Trinidad y Los Tekilas, antes de consolidar su carrera con el nombre que lo acompañaría definitivamente: Pastor de los Santos.

>> Leer más: Dolor en Los Palmeras: murió un histórico miembro de la banda

A lo largo de los años grabó decenas de discos y construyó un estilo y una personalidad que lo convirtieron en un personaje inconfundible dentro de la cultura popular santafesina.

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