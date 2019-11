"Las promotoras eran obligadas a prostituirse bajo amenaza de perder el trabajo"

El presidente del Autódromo Municipal Juan Manuel Fangio, Mauricio Malano, admitió que el operativo de la Policía Federal contra la prostitución VIP que se llevó a cabo ayer durante la competencia de Turismo Nacional lo tomó por sorpresa y cuestionó que se contraten jóvenes para realizar promociones en las competencias automovilísticas.

Ayer se desplegó un amplio operativo de la Unidad Federal de Investigación sobre Trata de Personas de la Policía Federal que concluyó con la detención de una mujer, apodada “La Mamu”, y a su chofer, quienes serían los líderes de una organización que obligaba a promotoras a prostituirse, todas jóvenes en situación de vulnerabilidad social.

En el marco de la misma investigación se apresó a un hombre, conocido como “El Viejo”, en la localidad bonaerense de Pilar. Se trata del propietario de una concesionaria de automóviles, a quien se señaló como el jefe de la banda. La investigación se inició con una denuncia anónima radicada en la fiscalía federal de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Ptotex).

“El operativo nos sorprendió cómo sorprendió a todos, estaba a punto de largarse la final de la Clase 3, que es el momento más importante del fin de semana, y obviamente nos vimos sorprendidos por la presencia de la Policía Federal en el predio”, contó Malano hoy, en declaraciones al programa “Zysman 830”, que se emite por La Ocho.

“Cuando llegaron el encargado del operativo me planteó cuál era la situación y me dijo que no tenía nada que ver ni con el autódromo ni con la organización de la carrera”, contó Malano, y añadió: “Me explicó que la investigación tenía que ver con una supuesta agencia de promociones y que la idea era no entorpecer la realización de la competencia”.

“Los que estamos en el mundo del automovilismo tenemos que entender que este tipo de hechos no tienen que suceder más”, enfatizó el máximo responsable del autódromo municipal, y agregó: “Hubo gran cantidad de agentes federales, hubo 25 autos de la policía, se demoró la largada de la carrera, y es lógico, el delito que se investigaba es grave”.

“Había unas 80 promotoras en el autódromo de distintas agencias, que son contratadas por distintos sponsors de los equipos de competición”, detalló Malano, y agregó: “Se las entrevistó a todas, pero el problema era puntualmente con una agencia, con una determinada persona que regenteaba supuestamente a 15 promotoras que eran las víctimas”.

10_LC_74915002__18-11-2019__15.20x7.60.jpg Tensión. Mientras se corría la final de la Clase 3, la Federal reunió a 22 promotoras que serían víctimas de una banda delictiva.

Asimismo, explicó que la investigación que culminó ayer en el autódromo partió de una denuncia de trata de personas. “Por lo que tengo entendido, lo que sucedía era que a las chicas las obligaban a tener encuentros con determinados empresarios para seguir manteniendo el trabajo y mejorar su posición en las promociones que hacía la empresa”, detalló.

Malano reconoció que, más allá del caso que sacudió al autódromo ayer, la costumbre de contratar jóvenes para que realicen promociones de marcas relacionadas con el automovilismo entró en un cono de sombra. “Algunas categorías, como el Súper TC 2000, han dejado de utilizar a la mujer como objeto de publicidad y está perfecto que así sea”, contó.

“Tiene que ver con el cambio de época, con el cambio de mirada, con esa deconstrucción que estamos viviendo todos y que nos cuesta un poco, pero la verdad es que no pasa nada si en el mundo del automovilismo no hay promotoras, los autos de carrera corren igual y el espectáculo es el mismo, no hay necesidad de tener una mujer con un paraguas para vender un producto”, concluyó Malano.