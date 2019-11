Las claves del esclarecimiento del asesinato del personal trainer Marcos Guenchul

La detención de Maximiliano Rodrigo P., de 38 años, sindicado como el autor material del crimen del entrenador Marcos Guenchul, dio un paso adelante en la investigación de un crimen que sacudió al barrio Echesortu, donde el entrenador trabajaba desde hacía tiempo y era muy querido por los vecinos.

El personal trainer de 32 años fue asesinado de un balazo en la cabeza la noche del pasado martes 23 de julio cuando salía de trabajar del gimnasio Progress Fitness, ubicado en Mendoza al 4900, en la zona oeste de la ciudad. Fue baleado a quemarropa cuando se dirigía a la parada de colectivos, para tomar la K.

Ya detenidos los autores dos cómplices del asesinato, la investigación se orienta a determinar si hubo el crimen tuvo un instigador.

Maximiliano Rodrigo P. fue apresado en el marco de una serie de allanamientos realizados en horas de la madrugada por personal de la División Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI). El sospechoso, que era intensamente buscado por la policía, fue detenido en una vivienda ubicada en 12 de octubre al 1200, en Villa Gobernador Gálvez.

guenchul02.jpg La PDI detuvo al segundo sospechoso del crimen del personal trainer Marcos Guenchul.

Se trata del segundo detenido en la causa, que lleva adelante el fiscal de Homicidios Adrián Spelta. Sobre él recae la sospecha de que se trata del autor del disparo que terminó con la vida de Guenchul. Antes había sido detenido Caio Santiago S., de 31 años, en calidad de cómplice del crimen. Cayó en Ezeiza, cuando intentaba escapar al Líbano.

Si bien ya están detenidos los dos sospechosos de haber cometido el asesinato, no se descarta que pueda haber más implicados. La investigación se orienta a determinar si el crimen tuvo un instigador. Hay indicios que hacen suponer que la clave del esclarecimiento total del caso estaría en las relaciones que mantuvo el personal trainer.

A continuación, las claves de la investigación judicial del homicidio del personal trainer:

El video: En las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de una casa y una tapicería ubicadas en cercanías del lugar donde fue baleado Guenchul, se ve un auto del que se baja un sujeto que acompaña al entrenador a la esquina de Mendoza y Sucre y se escuchan dos detonaciones de arma de fuego.

El auto: El auto que se ve en el video es un Peugeot 208 que, por su dominio y características, se constató que es un vehículo propiedad de Caio Santiago S. El trayecto del coche desde el lugar del crimen y su destino final -la cochera de los padres del primer detenido en la causa- fue relevado con las cámaras del sistema de videovigilancia provincial.

Los celulares: La trayectoria del auto coincidió con la ubicación del celular de Caio Santiago S. Su rastro se perdió en Francia y Acevedo, a diez cuadras de la casa de su novia, Prisicila S. Ambos cambiaron sus teléfonos al día siguiente del homicidio. El detenido se fue a vivir a la casa de un amigo, con la excusa de que se había peleado con su pareja.

guenchul.jpg

La novia: Priscila S. no solo era la pareja de Caio Santiago S. cuando se produjo el crimen, sino que además era la exnovia de Guenchul, con quien había tenido una hija -Tiziana, de tres años-, quien el entrenador no veía desde hacía ocho meses. La relación del personal trainer y su ex era turbulenta, tanto que la mujer le puso una orden de acercamiento.

La carta: Cuando la policía allanó la casa de Priscila S. dieron con una carta escrita por la madre de la joven y dirigida a su tío Oscar que decía que su hija estaba muy triste y que haría cualquier cosa para "hacerlo desaparecer del mapa". En la audiencia imputativa de Caio Santiago S. el fiscal Spelta aseguró que se refería a Guenchul.

Las balas: Del homicidio de Guenchul participaron dos personas, el conductor del auto -Caio Santago S.- y el autor material de los disparos -Maximiliano Rodrigo P.-. En la vivienda de este último, allanada esta madrugada, se hallaron proyectiles de distinto calibre y una vaina servida calibre 32. La pericia balística permitirá determinar si son las que se usaron en el crimen.