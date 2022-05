Ladrones a mano armada asaltaron a varias personas en el parque Scalabrini Ortiz

Casualmente entre los vecinos que disfrutaban de la tarde en el parque estaba Patricia, integrante de la Vecinal Maradona. "Estaba con mis hijos, mi mascota, un día lindo de sol, ubicados frente a la entrada del shopping, repleto de gente. Veo que suben dos motos con cuatro personas, pensé que llegaban a tomar mates como todos", relató la mujer sobre el comienzo de lo ocurrido.

Patricia nunca se imaginó lo que finalmente terminaría pasando. Quienes iban de acompañante en las motos bajaron de los vehículos y comenzaron a avanzar a pie, hasta que de repente desenfundaron sus armas de fuego y arremetieron contra las personas que estaban sentadas en el césped o en sus reposeras.

"Vi que sacaron sus armas y empezaron a pegarle a la gente, mientras que los que conducían se quedaron en las motos", contó Patricia. "Empecé a gritar que estaban robando, agarré mis cosas, corrimos, toda la gente corrió. Deben haber robado a 20 personas fácil, después siguieron para el otro lado", agregó.

Desde la Vecinal Maradona uno de los temas más apremiantes es el de la seguridad. En se sentido Patricia está al tanto de las demandas a las autoridades municipales y provinciales, con quienes suelen reunirse. Sin embargo no podía salir de la sorpresa por lo vivido la tarde del domingo. "Nunca me imaginé ver esto en un parque. Me asusta ver que los ladrones tenían tanta tranquilidad. No tengo duda que es porque sabían que no había policía", opinó la mujer.

"Los robos en esta zona suelen pasar pero cuando hay gente que sale a caminar en horarios en los que no hay muchas personas. Pero así con tanta gente no había pasado, aunque después de esto dijeron que el sábado ya había pasado algo similar pero con menos gente", agregó Patricia. "Hace 7 años que por la vecinal nos nos atienden en todos lados, pero soluciones no hay ninguna. Queremos ganar la calle pero ahora nos vamos a quedar adentro hasta los domingos", lamentó.

https://twitter.com/AgustinGranatto/status/1523410802627444736 URGENTE.



Robo en el Parque Scalabrini Ortiz.



Pasadas las 16 horas, cuatro sujetos armados en dos motos irrumpieron en la zona que está entre el Shopping y los Condominios del Alto y a punta de pistola robaron celulares y pertenencias a la gente que se encontraba en el lugar. — Agustin (@AgustinGranatto) May 8, 2022

https://twitter.com/SebastianCalan4/status/1523496032436322304 Mi sobrino estaba ahi y lo confirmo,dos tipos armados en moto choreando lo que podian — cepi (@SebastianCalan4) May 9, 2022