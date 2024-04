La ruta del auto gris fue clave en la acusación a dos primos por la amenaza a Di María

Armando el puzzle investigativo podría inferirse que la amenaza a la familia Di María comenzó a gestarse el jueves 21 de marzo . Ese día, Pali Acotto le blanqueó a su novia Tamara que no la vería por unos días porque tenía “un laburito piola” por “cuatro palos” , para la investigación la friolera de cuatro millones de pesos. De esa plata, Acotto le había prometido 100 mil pesos a su prima Sara Gutiérrez.

Un día más tarde, alrededor de las 14, buscando información sobre su novio y del Megane gris, Tamara llamó a su suegra y en medio de la conversación le blanqueó que Pali iba a hacer un “trabajito para los de arriba”. Luego le aclaró a su suegra que “los de arriba” serían sus superiores, “en la escala jerárquica siempre relacionado al delito que se investiga de narcotráfico”, según el contenido de la investigación de los federales. Quiénes son los de arriba aún es una incógnita. Tampoco hay especulación en la acusación de quién podría tratarse.

En ese diálogo, la madre respondió: “Hace de anteayer que no está acá. ¿Trabajo de qué se fue a hacer? ¿De gente de la droga? Bueno, entonces que se cague si lo agarran por eso. Que se cague. Tiene que estar preso. No afuera. Que deje de romper los huevos. Así se encargan ustedes de ir a llevarles las cosas (los bagayos), porque yo ya le dije. Salgan de esas pelotudeces. Salgan porque yo no muevo un dedo”.

image (4).jpg El paquete que contenía la amenaza para Di María y su familia.

En otra escucha, el 25 de marzo a las 20.17 _la noche posterior a la amenaza a los Di María_, Pali Acotto le pidió a su madre que le llevara a la zona de la Maternidad Martin una serie de elementos en un bolso, entre ellos una pistola marca Bersa calibre 22 con numeración y munición en recámara, que se encontraba dentro de un departamento de alquiler temporario ubicado en calle Moreno al 900 de Rosario, donde los primos se ocultaron luego de cometer la amenaza y en el lugar en el que fueron detenidos a las 5.30 del miércoles 27 de marzo.

Como cohetes

Según un acta de procedimiento del una unidad del Comando Radioeléctrico de Funes, el 25 de marzo, a las 2.30, recibieron un llamado desde el 911 para comisionarlos en calle Fuerza Aérea 4200 de Funes, en el country Miraflores, a partir de “detonaciones” en la vía pública y el hallazgo de un paquete para la familia de Di María que “podría contener una amenaza”.

Un personal de seguridad del country relató a la policía que a la 1.30 escuchó “unas explosiones con sonido similar a cohetes que provenían de un auto” que pasó a gran velocidad. Al revisar las cámaras de videovigilancia observó que el vehículo de donde se produjeron las detonaciones y del que arrojaron el paquete era un "Renault Megane gris”. Las cámaras de Miraflores captaron al Megane gris a la 1.36 de la madrugada pasando por el lugar.

Un rato más tarde, alrededor de las 5 de la madrugada, otro llamado al 911 condujo a un móvil del Comando de Funes hasta la estación de servicios Puma ubicada en Angelomé y la ruta nacional 9, a metros de la plaza San José. El llamado advertía que un empleado de limpieza había encontrado una bala en el playón. Al revisar las cámaras de videovigilancia observaron que a las 0.57 del 25 de marzo un Renault Megane gris estuvo estacionado en el playón. Del mismo había bajado una mujer joven para ir al baño. El auto estuvo estacionado hasta la 1.04 cuando se retiró del lugar.

Con los datos del Megane gris patente CKS 654 los pesquisas fueron sobre el propietario registral, un vecino de la localidad de Alvarez. El hombre contó que había vendido el auto “en junio de 2023” y que había dejado registrada una denuncia de venta en la localidad de Arroyo Seco. Dio el nombre del comprador, Nicolás Damián H., pero los datos sobre su residencia eran vagos e imprecisos.

Pero dio un detalle. Dijo que había escuchado que al comprador “lo habrían allanado hace poco por una causa de narcotráfico o de droga y que posiblemente estaría detenido”. Es a partir de esos datos que la investigación de Socca comienza a cruzarse con una pesquisa en manos de la Justicia federal. Según un informe de la Fiscalía federal Nº 3 la persona en cuestión había caído presa el 24 de febrero y que estaba bajo prisión preventiva en una causa por venta de drogas.

image (5).jpg El Renault Megane gris en el que circularon Pali Acotto y su prima Sara Gutiérrez la noche de la amenaza a los Di María.

Un informe de la PFA dieron cuenta que en las tareas de seguimiento de una banda que vendía drogas en Alvarez y Piñero dieron con el Megane gris buscado por la causa de Di María, cuatro veces entre el 17 de enero y el 25 de febrero pasado en la localidad de Piñero. Un día antes había sido detenidos Nicolás Damián H., Claudia Marcela C., Brenda Estefanía I., Hugo Hernán D., Sabrina Anahí A. y Gastón David C. acusados por el delito de comercio de estupefacientes.

En los federales

Ahí entra en juego otro expediente de la justicia federal, en manos del fiscal Javier Arzubi Calvo, sobre una mujer con domicilio de Formosa al 600 de Pérez por infracción a la ley de drogas. La investigada era Tamara Alejandra L., la novia de Pali Acotto. Dentro de ese legajo efectivos de la División Unidad Operativa Federal de la PFA indicaron que en su trabajo de campo sobre el domicilio de Tamara observaron el 19 de marzo el “Renault Megane gris” puesta en la mira por la amenaza a los Di María.

Una vez concretada la amenaza y el estallido a escala planetaria de los sucedido, Pali y su prima Sara se instalaron en un departamento de alquiler temporario en un tercer piso de Moreno al 900, frente a la Maternidad Martin. Un departamento con un valor de 25 mil pesos por día. Según contó su propietaria se lo habían alquilado hasta el jueves 28 de marzo. Pero un día antes cayeron presos.

A las 3 de la mañana efectivos de la División Unidad Operativa Federal los cortaron cuando un remis Renault Duster los pasara a buscar. En principio los investigadores entendieron que el remisero era parte de la organización, pero luego fue desvinculado. Casi en paralelo, alrededor de las 2.15, un móvil del Comando de Rosario secuestró el Renault Megane gris patente CKS 654 en calle Espinosa y pasaje 1.818 en el sudoeste rosarino. El auto no tenía patente. Pero la Oblea del VTV en el parabrisas delató el dominio.