Irán se quejó porque tuvo que irse de EE.UU. apenas terminó el partido

“Ni siquiera nos dieron tiempo para recuperarnos”, dijo el DT. El gobierno de Estados Unidos aseguró que ya estaba acordado que sería así

La "urgente" salida de Los Ángeles de la selección de Irán tras su partido inaugural en el Mundial estaba pautada desde el principio, según indicó el gobierno de Estados Unidos, a pesar de las quejas del equipo.

El técnico y los jugadores de Irán expresaron su malestar por tener que regresar a su base de entrenamiento en la ciudad mexicana de Tijuana muy tarde por la noche, el lunes, tras empatar 2 a 2 con Nueva Zelandia. El entrenador Amir Ghalenoei afirmó que el equipo esperaba pasar la noche en California antes de volver a Tijuana, pero que se les ordenó subir a un avión inmediatamente después del partido.

“Ni siquiera nos dieron tiempo para recuperarnos”, dijo Ghalenoei, y añadió: “Después del partido nos dijeron: tienen que irse inmediatamente. Es muy importante para nosotros tener tiempo para recuperarnos, pero nos piden que tomemos un avión y regresemos a nuestro campamento en Tijuana, y eso nos preocupa mucho”.

Andrew Giuliani, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la Fifa, dijo que ése era exactamente el plan para la selección iraní desde el principio. “Fuimos claros en que éste era el procedimiento”, afirmó.

El jugador iraní Mehdi Torabi ya había tenido el inconveniente de que su visa expiraba durante el Mundial pero los dirigentes confirmaron que le habían expedido una nueva, la cual permite ingresos múltiples y haría posible que entrara en Estados Unidos para partidos futuros.

Giuliani dijo que aclaró que todos los jugadores y entrenadores recibieron visas, para entrar a Estados Unidos, pero indicó que a una parte del personal de apoyo y a algunos directivos del equipo iraní se les negó el ingreso al país. “El secretario Rubio lo dijo con mucha claridad: nadie que tenga vínculos directos con la Guardia Revolucionaria Islámica va a entrar a Estados Unidos, y no se va a permitir que el Mundial sea la razón por la que puedan entrar. Así que creo que está muy claro el porqué”, aseveró.

El ciclo mundialista del seleccionado iraní está convulsionado desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra, el 28 de febrero. Irán finalmente decidió competir incluso después de que la Fifa rechazó su solicitud de trasladar fuera de Estados Unidos sus tres partidos de la fase de grupos.