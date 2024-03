La pareja del playero asesinado reclamó justicia: "Si no tenés plata no sos nadie"

La pareja de Bruno Bussanich, el joven de 25 años asesinado a balazos cuando trabajaba como playero en una estación de servicio de Mendoza al 7600 , fue muy crítica con la Justicia provincial ante los escasos avances en la investigación por el homicidio. En ese sentido, comparó su situación con lo rápido que, al parecer, se esclareció la amenaza a Ángel Di María por la detención de tres personas este miércoles. "Si no tenés plata no sos nadie", sostuvo en sus redes sociales.

Jimena López, novia de Bussanich, realizó un posteo en la red social X en el que comparó ambas causas. "Hay videos del asesino de Bruno donde se puede ver su cara y aún no hay ninguna novedad, no vemos ningún avance en nada. Como de las demás víctimas tampoco" , escribió la joven en relación al crimen de su pareja y de los otras tres personas asesinadas entre el 5 y el 8 de marzo mientras trabajaban.

"¿Es tan difícil aplicarlo para todos los casos que no tienen relación con alguien famoso?" , se preguntó Jimena. Se refería a lo rápido que actuó la Justicia con la detención de los tres sospechosos de estar detrás de la reciente amenaza al jugador Ángel Di María.

Al referente de la selección nacional, actual jugador del Benfica de Portugal y sobre quien se espera su regreso a Rosario Central para este año, le dejaron un mensaje intimidante en las inmediaciones de la casa de sus familiares en un barrio privado de Funes. El hecho quedó registrada por las cámaras de vigilancia de la zona y dos días después fueron detenidas tres personas.

"Evidentemente, acá si no tenés plata no sos nadie", criticó la novia de Bussanich. El crimen del joven también quedó registrado por las cámaras de vigilancia, en ese caso de la estación de servicio. El rostro del autor del homicidio se difundió por las redes oficiales del gobierno y del Ministerio Público de la Acusación. Sin embargo pasaron los días y no hubo novedades.