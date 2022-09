La nueva generación de Los Monos: imputan a los hijos del Viejo y el Pájaro Cantero

>>Leer más: Operativo "La Granada": ocho millones de pesos y 13 detenidos por integrar una banda dirigida desde la cárcel

Ahora el hijo del fundador de Los Monos y hermano menor del "Pájaro" Cantero, será imputado junto su sobrino Luciano "Lucho" Cantero y la madre de éste, Lorena Verdún. Entre los imputados también se encuentra al menos uno de los jóvenes que en la navidad de 2021 se filmó junto a "Lucho" Cantero en una terraza disparando al aire con armas de grueso calibre. Están acusados de integrar una asociación ilícita que, mediante diversos delitos, controla la zona sur.

Además de Dylan y Luciano Cantero y Lorena Verdún, los imputados son Erica B., Dylan Tomas B., Daniel C., Martin M., Macarena C., Maria del Carmen M., Santiago A., Marcelo S., Carlos Emanuel F., Bruno C., Facundo M., Facundo D.F., Alexis L., Yamir Jose I., Alberto S., Juan Ignacio G., Guillermo A., Gaston S., Dylan Lautaro C., Lucas P., Brandon A., Fausto Santiago G., Walter A., Juan Hernan E., Ricardo Jorge V. y Tomas R. D.

La fiscal Fabbro los acusó de formar parte de una asociación ilícita destinada para cometer hechos de homicidios, lesiones, encubrimientos, amenazas, extorsiones, abuso de armas, portación y tenencia ilegal de armas de fuego con mucha influencia en la zona sur de la ciudad de Rosario y alrededores, operando principalmente en los barrios La Granada, Las Flores, Las Delicias y Barrio Plata.

Además le atribuyen tres hechos de homicidios ocurridos entre 2021 y 2022. Desde el Ministerio Público de la Acusación indicaron que hasta que no se desarrollen las acusaciones en la audiencia no se conocerá a qué hechos se refieren. Aunque, por haber sido el que motivó los allanamientos del lunes pasado, se sabe que uno de los homicidios es el de Ulises Gamarra.

La investigación que desembocó en el ambicioso operativo contra esta ramificación de la banda derivó del homicidio de Ulises Gastón Gamarra Urquiza, asesinado el 23 de febrero de 2021. El joven de 23 años convino mediante llamadas telefónicas un encuentro en Soldati y Solano, en la zona sur, para hacer un negocio supuestamente ligado a las drogas. Llegó a bordo de un Volkswagen Fox blanco dominio PAB 976 hasta el lugar acordado: San Francisco Solano al 2500, detrás del hipermercado de Oroño al 6000.

Minutos después de las 23.30 dos jóvenes en moto arribaron al sitio y se detuvieron junto al vehículo de Ulises. Mantuvieron un breve diálogo y luego se escucharon varias detonaciones de un arma de fuego que terminaron con la vida del muchacho, quien murió sentado frente al volante. Cuando los pesquisas llegaron al lugar, alertados por los vecinos, encontraron entre las piernas de la víctima su teléfono celular perforado por un proyectil y en la guantera del auto 24 mil dólares, 23.300 pesos en efectivo, documentos a su nombre, un reloj y un anillo de oro.