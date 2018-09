La Corte Suprema de Santa Fe le exigió medidas a la provincia para que "no se repitan nunca más" atentados contra las sedes del Poder Judicial como ya ocurrió en el Nuevo Centro de Justicia Penal, la Fiscalía rosarina y el ataque reciente a los Tribunales de San Lorenzo.

"Lo que yo veo es que ahora hay ataques en San Lorenzo y antes fueron en Rosario. Espero que estos temas no se repitan nunca más, gracias a Dios no hemos tenido que sufrir lesionados ni pérdidas fatales. Pero la provincia debe tomar todas las medidas para que esto no se repita nunca más", señaló Rafael Gutiérrez, presidente del Máximo Tribunal provincial en declaraciones al programa Zysman 830, que se emite por La Ocho.

Leer más: Balearon el frente de los Tribunales de San Lorenzo

"Los Tribunales de San Lorenzo tienen custodia permanente, pero aquí pasaron en moto y dispararon. Este es un atentado más contra las sedes del Poder Judicial", sentenció Gutiérrez respecto a la balacera perpetrada anoche por al menos dos delincuentes en moto. Al menos cinco disparos impactaron directamente contra el edificio, aunque no se registraron heridos.

Leer más: Balean la sede de la Fiscalía Regional y detienen a nueve personas

Si bien reconoció que investigar el atentado "es difícil", el titular de la Corte provincial indicó que esperan "una respuesta firme" por parte de los investigadores para encontrar a los responsables. "Lo que hay que hacer es prevención e inteligencia, tratar de conseguir datos para conseguir una solución definitiva e identificar a los autores materiales e intelectuales de estas balaceras", apuntó Gutiérrez, quien agregó: "Aparentemente no tienen nada que ver los ataques a balazos con los de Rosario".

Leer más: Balean el Centro de Justicia Penal y un edificio de barrio Martin

El magistrado precisó que el ataque a los tribunales sanlorencinos fue cometido anoche, alrededor de las 22, por al menos dos personas, quienes dispararon desde una moto y escaparon. "Pasó una moto y efectuó entre cuatro y cinco disparos de calibre 9 milímetros contra el edificio de Tribunales. Aparentemente los tienen filmados a los atacantes y, por la hora que fue, hubo algunos testigos", precisó.

"Obviamente que la preocupación va aumentando porque a las balaceras de Rosario ahora se suma la de San Lorenzo. Estamos investigando, pero en San Lorenzo no hay ninguna causa que justifique este ataque", concluyó.