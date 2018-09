"La Cele" será juzgada por dos causas distintas

La madre del líder de Los Monos Ariel "Guille" Cantero será juzgada en dos causas diferentes en el juicio que se inicia este jueves. Según los fiscales Patricia Celestina Contreras, de 51 años, está acusada en la causa Los Patrones por ocupar un lugar de importancia en la organización. Pero además la imputarán por el allanamiento a una casa en Caña de Ambar al 1600, el 31 de mayo de 2013, donde según la acusación se encontraron estupefacientes.

Conocida como "La Cele" y figura de mucho peso en la familia Cantero, Contreras llega a juicio en cumplimiento de prisión domiciliaria. Ya fue condenada a tres años de prisión efectiva por asociación ilícita y tenencia de un arma en la llamada Causa Monos, a partir de un juicio abreviado en abril de 2015.

Hacia el final de ese año fue identificada por comunicaciones telefónicas que mantuvo con su nuera Vanesa Barrios e implicada en la causa Los Patrones. A partir de estos contactos, los fiscales Adriana Saccone y Diego Iglesias le atribuyeron ocupar un papel destacado "proveyendo estupefacientes y participando en la toma de decisiones respecto de los distintos puntos de venta de droga", según consta en la causa.

En el juicio que empieza en tres días será también acusada por una causa abierta hace más de cinco años. Fue cuando a cinco días del asesinato de su hijo Claudio "Pájaro" Cantero en un operativo masivo allanaron su casa y encontraron estupefacientes.

Por este procedimiento están convocados como testigos policías de la Brigada Operativa de Judiciales que por entonces actuaron bajo órdenes del juez provincial Juan Carlos Vienna. Este magistrado se declaró incompetente por haber hallado droga y giró ese caso en 2013 a los Tribunales Federales, que ahora llega a juicio.

Formalidades

El arranque de la parte más sustancial del juicio "Los Patrones", que es con la declaración de imputados y el desfile de los primeros testigos, se encamina a demorarse. Por lo menos las cuatro primero jornadas del proceso se irán en cuestiones formales. Primero tendrá lugar la identificación de cada uno de los 39 acusados que, uno por uno, se presentarán ellos mismos. A eso seguirá la lectura de las causas elevadas a juicio, que son varias, entre la principal y otras que se agregan por derivaciones, o bien por implicar en otros delitos a los mismos imputados.

Pero lo que en el Tribunal Oral Federal 3 suponen consumirá más tiempo es la batería de nulidades y pedidos de recusación a los juzgadores que, así lo esperan, plantearán los defensores.

Los abogados Carlos Edwards y Fausto Yrure ya pidieron por cuestiones técnicas que dos jueces del tribunal (Ricardo Vázquez y Eugenio Martínez) sean apartados por prejuzgamiento. Además pidieron la no iniciación del debate hasta que se decida el requerimiento de que su cliente Ariel "Guille" Cantero sea traído a la sala en lugar de seguir la audiencia desde la cárcel de Ezeiza por videoconferencia.

Las primeras audiencias son este jueves y viernes. Siguen el lunes y martes, que serán las últimas de septiembre. Recién en octubre, cuando solo habrá audiencias jueves y viernes, empezarían a comparecer los testigos. Los primeros son los efectivos de la Delegación Rosario de Drogas Peligrosas de la Policía Federal que iniciaron la investigación. Entre ellos el actual jefe Raúl Hirsch y el ex Gabriel Achenbach. También efectivos que participaron de los allanamientos y del análisis de las escuchas telefónicas.

Fuentes judiciales indicaron que con los testigos civiles de procedimientos policiales donde hubo detenciones o secuestro de drogas se presume se darán complicaciones ya vistas en el reciente juzgamiento a Los Monos por asociación ilícita y homicidios en la Justicia provincial. Esto es que algunos testigos no asistan voluntariamente y los jueces resuelvan hacerlos comparecer mediante la fuerza pública. En el tribunal federal tienen en cuenta que dos testigos de aquel juicio (Diego Germán Romero y Daiana Irrazábal) fueron asesinados a balazos en julio y agosto pasados. No hay evidencia de que los homicidios se relacionen con haber testimoniado en ese juicio, pero el hecho de que lo hicieron y perdieron la vida es algo que no pasa inadvertido.

Los organizadores del juicio estiman que el trámite puede terminar para diciembre y que la sentencia estará para fin de año.