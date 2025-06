Irá a juicio un hombre que disparó contra su hermano y asesinó a un amigo para evitar que se vendieran drogas

>>Leer más: Imputan por el crimen de un vecino a un remisero que escapó en auto y deambuló dos semanas

Además se le imputó que el 12 de noviembre de 2023 a las 23.45 escaló los techos de una casa en J.J. Valle al 3800 con la idea de robar elementos de una obra en construcción allí emplazada. En un momento fue sorprendido por el sereno que se encontraba en el inmueble. Minutos después fue detenido al caer al patio de una vivienda.

Noche de tiros en Álvarez

La noche en que Luis Alejandro “Pupi” Acuña fue asesinado de un disparo en la cabeza en el pueblo se escucharon tres tiros seguidos. Acuña estaba en la casa de su amigo Germán, el hermano de Eliezer Absalon Zalazar. Una vez que disparó Elías, que en ese momento era remisero, se fue en su auto y más tarde lo abandonó en un camino rural de Uranga. Luego de permanecer dos semanas prófugo lo detuvieron.

Zalazar declaró en la audiencia imputativa y reconoció haber cometido el ataque, pero aclaró que no pretendía herir a su hermano sino que reaccionó de esa manera porque no quería que vendieran droga en su casa. Aludió a un fuerte contexto de consumo. Dijo que él es consumidor de drogas y sabe "el daño que hace".

Los familiares de los hermanos dijeron en la investigación, a cargo del fiscal Patricio Saldutti, que solía haber diferencias entre ellos. Pero nadie mencionó una discusión previa como detonante. “Estábamos en mi casa con mi amigo Luis Acuña tomando unos tragos cuando entra mi hermano a los tiros. Yo le pregunto: qué estás haciendo, y no me contesta. Me mira a los ojos y primero me pega los tiros a mí. Después se da vuelta y le pega los tiros a mi amigo. Luego se va sin decir nada”, declaró Germán en el hospital.

“No habíamos tenido problemas ese día y no entiendo por qué pudo reaccionar así. Nuestra relación era buena, nos juntábamos todos los fines de semana y nunca lo había visto con un arma de fuego, ni sabía que tenía una”, añadió el muchacho. Tras el ataque, vecinos y allegados intentaron socorrer a Luis, que vivía cerca de allí. A sus padres les avisaron lo que había pasado y llegaron enseguida a la casa. Lo encontraron ensangrentado sobre un sillón. El comentario que escucharon fue que Eliezer tenía un arma y se había “descontrolado”.

Esa tarde, alrededor de las 15.15, personal de la subcomisaría 12ª de Uranga encontró abandonado el Volkswagen Fox en un camino rural a la altura del kilómetro 15 de la ruta provincial S-26. Tenía las puertas abiertas y alrededor había distintos objetos como un gato hidráulico, una campera, un libro y documentación. En la investigación se detectó que, durante el tiempo en que estuvo prófugo, el homicida logró esconderse en el galpón de una mueblería. A través de un perfil de Facebook logró contactarse con sus familiares, a quienes les digo que andaba deambulando de un lado para el otro, solo.