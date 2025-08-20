Una mañana de miércoles: Rosario sumó tres cortes de tránsito en rutas y accesos

Una mano de avenida Pellegrini quedó bloqueada por la rotura de un colectivo y un choque derivó en el cierre de la autopista a Santa Fe

La avería del ómnibus agrandó la lista de cortes de tránsito.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y la Municipalidad de Rosario confirmaron este miércoles una serie de cortes de tránsito por diferentes situaciones. Uno de los operativos de desvío comenzó el día anterior y se extendió por las lluvias extraordinarias sobre el sur santafesino.

El último incidente se produjo al amanecer en el viaducto Ernesto Che Guevara , donde un colectivo de larga distancia quedó detenido por una falla mecánica. Ante esta situación quedó cerrada la mano hacia el centro en la cabecera de la autopista a Córdoba.

La policía confirmó el desperfecto minutos antes de las 8 de la mañana. El ómnibus de Vía Bariloche tenía pasajeros a bordo y la empresa empezó a gestionar la remoción. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad provinciales se encargaron de desviar al resto de los vehículos que llegaban al acceso hacia avenida Pellegrini y Circunvalación y el Cuerpo Guardia de Infantería se ocupó de custodiar la zona. Además se registraron problemas en otras rutas de la región.

Por otra parte, la APSV confirmó el corte de la autopista Rosario-Santa Fe para circular hacia el sur debido a un choque entre dos camiones . En este caso, la Policía de Seguridad Vial (PSV) anunció la interrupción del paso desde San Lorenzo debido al operativo de emergencia del siniestro vial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RedSegVial/status/1958113288153153863&partner=&hide_thread=false Atención! AU ROS-SFE

Corte a la altura de #SanLorenzo sentido a Rosario por siniestro vial entre camión y micro.



Prever demoras. pic.twitter.com/sZiI97aeQ5 — Agencia Provincial de Seguridad Vial (@RedSegVial) August 20, 2025

En tercer lugar, fuentes oficiales confirmaron que la ruta nacional 33 seguía bloqueada entre Zavalla y Pérez. El corredor quedó cerrado en ambos sentidos de circulación debido al agua de lluvia acumulada desde el martes.

>> Leer más: Choque en la autopista a Santa Fe a la altura de San Lorenzo: una persona atrapada

Las autoridades provinciales recomendaron evitar la zona sudoeste del área metropolitana. Para continuar el viaje hacia la ciudad es preciso un desvío por la ruta nacional A012. De otra parte, el tránsito se redirige hacia la ruta provincial 14 para llegar a Pérez.

Por último, el Centro Integrado de Operaciones Rosario (Cior) reportó un corte de tránsito en Cerrito y Constitución. La Municipalidad inició un operativo por la caída de un gran árbol que arrastró cables aéreos de distintos servicios sobre la intersección.