La Capital | La Ciudad | Cortes de tránsito

Una mañana de miércoles: Rosario sumó tres cortes de tránsito en rutas y accesos

Una mano de avenida Pellegrini quedó bloqueada por la rotura de un colectivo y un choque derivó en el cierre de la autopista a Santa Fe

20 de agosto 2025 · 09:11hs
La avería del ómnibus agrandó la lista de cortes de tránsito.

Foto: X/@luciano_odone.

La avería del ómnibus agrandó la lista de cortes de tránsito.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y la Municipalidad de Rosario confirmaron este miércoles una serie de cortes de tránsito por diferentes situaciones. Uno de los operativos de desvío comenzó el día anterior y se extendió por las lluvias extraordinarias sobre el sur santafesino.

El último incidente se produjo al amanecer en el viaducto Ernesto Che Guevara, donde un colectivo de larga distancia quedó detenido por una falla mecánica. Ante esta situación quedó cerrada la mano hacia el centro en la cabecera de la autopista a Córdoba.

La policía confirmó el desperfecto minutos antes de las 8 de la mañana. El ómnibus de Vía Bariloche tenía pasajeros a bordo y la empresa empezó a gestionar la remoción. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad provinciales se encargaron de desviar al resto de los vehículos que llegaban al acceso hacia avenida Pellegrini y Circunvalación y el Cuerpo Guardia de Infantería se ocupó de custodiar la zona. Además se registraron problemas en otras rutas de la región.

¿Dónde hay cortes de tránsito este miércoles?

Por otra parte, la APSV confirmó el corte de la autopista Rosario-Santa Fe para circular hacia el sur debido a un choque entre dos camiones. En este caso, la Policía de Seguridad Vial (PSV) anunció la interrupción del paso desde San Lorenzo debido al operativo de emergencia del siniestro vial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RedSegVial/status/1958113288153153863&partner=&hide_thread=false

En tercer lugar, fuentes oficiales confirmaron que la ruta nacional 33 seguía bloqueada entre Zavalla y Pérez. El corredor quedó cerrado en ambos sentidos de circulación debido al agua de lluvia acumulada desde el martes.

>> Leer más: Choque en la autopista a Santa Fe a la altura de San Lorenzo: una persona atrapada

Las autoridades provinciales recomendaron evitar la zona sudoeste del área metropolitana. Para continuar el viaje hacia la ciudad es preciso un desvío por la ruta nacional A012. De otra parte, el tránsito se redirige hacia la ruta provincial 14 para llegar a Pérez.

Por último, el Centro Integrado de Operaciones Rosario (Cior) reportó un corte de tránsito en Cerrito y Constitución. La Municipalidad inició un operativo por la caída de un gran árbol que arrastró cables aéreos de distintos servicios sobre la intersección.

Noticias relacionadas
El asistente virtual MuniBot integra Inteligencia Artificial generativa para ofrecer respuestas claras, elaborar instructivos personalizados y gestionar trámites de manera proactiva

Quieren usar Inteligencia Artificial en los servicios de la Municipalidad

La Semana del Clima Rosario tuvo su lanzamiento este martes a la noche, en La Fluvial y contó con la presencia de autoridades de la Intendencia, funcionarios provinciales, de la Fundación Nueva Generación Argentina y el embajador de Brasisl en Argentina.

La Semana del Clima Rosario: piden eliminar la grieta entre el campo y los ecologistas

el tiempo en rosario: miercoles sin tormentas pero con alerta por vientos

El tiempo en Rosario: miércoles sin tormentas pero con alerta por vientos

La Facultad Regional Rosario de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) funciona sobre Zeballos al 1300.

La UTN se suma al paro de 48 horas: no habrá clases ni jueves ni viernes

Ver comentarios

Las más leídas

San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora

San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

El partido Central-Newells de este sábado tendrá un árbitro debutante

El partido Central-Newell's de este sábado tendrá un árbitro debutante

Semana de humedad y lluvias: el truco japonés infalible para secar la ropa

Semana de humedad y lluvias: el truco japonés infalible para secar la ropa

Lo último

La picante pregunta de Cazzu en La Voz Argentina: ¿Estás soltero vos?

La picante pregunta de Cazzu en "La Voz Argentina": "¿Estás soltero vos?"

Incontinencia urinaria en mujeres y hombres: ¿un problema que tiene solución?

Incontinencia urinaria en mujeres y hombres: ¿un problema que tiene solución?

Anteojos gratuitos de Pami: cuántos se pueden tramitar por año y cómo hacerlo

Anteojos gratuitos de Pami: cuántos se pueden tramitar por año y cómo hacerlo

Una mañana de miércoles: Rosario sumó tres cortes de tránsito en rutas y accesos

Una mano de avenida Pellegrini quedó bloqueada por la rotura de un colectivo y un choque derivó en el cierre de la autopista a Santa Fe

Una mañana de miércoles: Rosario sumó tres cortes de tránsito en rutas y accesos
Choque en la autopista a Santa Fe a la altura de San Lorenzo: una persona atrapada
LA REGION

Choque en la autopista a Santa Fe a la altura de San Lorenzo: una persona atrapada

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

Estafas: imputarán al financista Pablo Arcamone, denunciado por 40 personas
Policiales

Estafas: imputarán al financista Pablo Arcamone, denunciado por 40 personas

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en Los Pumitas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en Los Pumitas

El tiempo en Rosario: miércoles sin tormentas pero con alerta por vientos
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles sin tormentas pero con alerta por vientos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora

San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

El partido Central-Newells de este sábado tendrá un árbitro debutante

El partido Central-Newell's de este sábado tendrá un árbitro debutante

Semana de humedad y lluvias: el truco japonés infalible para secar la ropa

Semana de humedad y lluvias: el truco japonés infalible para secar la ropa

Entre lluvias y viento: ¿cuál será el día más frío de la semana en Rosario?

Entre lluvias y viento: ¿cuál será el día más frío de la semana en Rosario?

Ovación
Central, en los clásicos: los canallas que ya gritaron goles y están invictos en esos duelos

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central, en los clásicos: los canallas que ya gritaron goles y están invictos en esos duelos

Central, en los clásicos: los canallas que ya gritaron goles y están invictos en esos duelos

Central, en los clásicos: los canallas que ya gritaron goles y están invictos en esos duelos

Historia del Clásico, capítulo 9: dominio de Newells y un clásico emblemático para Central

Historia del Clásico, capítulo 9: dominio de Newell's y un clásico emblemático para Central

La Asociación Rosarina dejó otra huella con el exitoso 41º encuentro de mini Básquet

La Asociación Rosarina dejó otra huella con el exitoso 41º encuentro de mini Básquet

Policiales
Estafas: imputarán al financista Pablo Arcamone, denunciado por 40 personas
Policiales

Estafas: imputarán al financista Pablo Arcamone, denunciado por 40 personas

Un perro policía detectó 44 kilos de cocaína en un camión que iba a Rosario

Un perro policía detectó 44 kilos de cocaína en un camión que iba a Rosario

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en Los Pumitas

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en Los Pumitas

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

La Ciudad
Incontinencia urinaria en mujeres y hombres: ¿un problema que tiene solución?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Incontinencia urinaria en mujeres y hombres: ¿un problema que tiene solución?

Una mañana de miércoles: Rosario sumó tres cortes de tránsito en rutas y accesos

Una mañana de miércoles: Rosario sumó tres cortes de tránsito en rutas y accesos

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

Quieren usar Inteligencia Artificial en los servicios de la Municipalidad

Quieren usar Inteligencia Artificial en los servicios de la Municipalidad

El dólar oficial prolonga su racha bajista: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial prolonga su racha bajista: qué pasó con el blue en Rosario

Primeros peritajes: el fentanilo agravó los cuadros de las víctimas
Información General

Primeros peritajes: el fentanilo agravó los cuadros de las víctimas

El gobierno pagará la suba a docentes y dice que la paritaria está cerrada
La Ciudad

El gobierno pagará la suba a docentes y dice que la paritaria está cerrada

La UTN se suma al paro de 48 horas: no habrá clases ni jueves ni viernes
La Ciudad

La UTN se suma al paro de 48 horas: no habrá clases ni jueves ni viernes

Milei en la Bolsa de Comercio: se pone otro reclamo sobre la mesa
Política

Milei en la Bolsa de Comercio: se pone otro reclamo sobre la mesa

Una ciudad de Suecia tiene que mudarse y la iglesia se lleva hasta el edificio
Información General

Una ciudad de Suecia tiene que mudarse y la iglesia se lleva hasta el edificio

El clásico tendrá operativo de seguridad dinámico en Arroyito y el Parque
Ovación

El clásico tendrá operativo de seguridad dinámico en Arroyito y el Parque

Discapacidad: el fallo contra el veto de Milei sienta precedente
LA CIUDAD

Discapacidad: el fallo contra el veto de Milei "sienta precedente"

Ley Ema: buscan frenar la violencia digital y castigar la difusión de material íntimo
Información General

"Ley Ema": buscan frenar la violencia digital y castigar la difusión de material íntimo

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas
Policiales

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

Entre lluvias y viento: ¿cuál será el día más frío de la semana en Rosario?
La Ciudad

Entre lluvias y viento: ¿cuál será el día más frío de la semana en Rosario?

Ley de emergencia en discapacidad: vigilia en Rosario contra el veto
La Ciudad

Ley de emergencia en discapacidad: vigilia en Rosario contra el veto

San Lorenzo: cuál es la constructora de la obra donde murieron 5 obreros
La Región

San Lorenzo: cuál es la constructora de la obra donde murieron 5 obreros

Investigan la denuncia de un ataque a balazos contra un colectivo de la línea 110
Policiales

Investigan la denuncia de un ataque a balazos contra un colectivo de la línea 110

Fantino se enojó por las muertes del fentanilo y pidió la renuncia del ministro
Política

Fantino se enojó por las muertes del fentanilo y pidió la renuncia del ministro

El dólar oficial cae en picada: ¿el blue en Rosario le sigue los pasos?
Economía

El dólar oficial cae en picada: ¿el blue en Rosario le sigue los pasos?

Quiso robar un aire acondicionado en el Portal Rosario y se arrojó al vacío
Policiales

Quiso robar un aire acondicionado en el Portal Rosario y se arrojó al vacío

Es de Funes, tiene 12 años y ya cursa en la universidad: la historia de Lara Ghione
La Región

Es de Funes, tiene 12 años y ya cursa en la universidad: la historia de Lara Ghione

Open to work: una reconocida política hizo un llamativo posteo en LinkedIn
Política

"Open to work": una reconocida política hizo un llamativo posteo en LinkedIn

Pasaporte al recuerdo: los rosarinos se organizan para decirle adiós al clásico bar
La Ciudad

Pasaporte al recuerdo: los rosarinos se organizan para decirle adiós al clásico bar