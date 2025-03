Intento de robo en el centro: llevaba a su hija al colegio y halló su negocio destrozado

Miguel vive a mitad de cuadra, de modo que se enteró de inmediato del golpe fallido de los delincuentes. " Esto ya me pasó muchas veces, hace 17 años que estoy acá . Hoy no pudieron entrar, gracias a Dios", comentó mientras observaba los daños sobre la fachada del local.

Intento robo Catamarca Paraguay 2.jpg La pareja salió a barrer la vereda luego de la denuncia. Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

En esta oportunidad, los maleantes destrozaron la puerta de cristal. Sin embargo, no lograron abrir la reja y finalmente escaparon. Minutos después de las 7 de la mañana, el comerciante decidió irse al colegio de su hija y su pareja se quedó en el lugar para ver cómo podían continuar trabajando.

Al menos tres policías en motocicleta fueron a inspeccionar la zona por denuncias telefónicas. En esta instancia no encontraron piedras ni objetos contundentes como rastro de los maleantes.

El dueño constató que el sistema de candados surtió efecto para proteger la mercadería pero no zafó de la rotura del blindex. En diálogo con LT8, advirtió: "No sé cómo vamos a hacer a la noche si no lo podemos cambiar. Vamos a tener que dormir adentro".

Le rompieron el negocio a una semana de volver a empezar

Miguel estuvo viviendo fuera de la Argentina y volvió al país hace poco tiempo para retomar el negocio. "No sé qué hacer ahora. Si a una semana de empezar de nuevo me pasa esto, me hace dudar", expresó.

El dueño del local había decidido hacer una "modificación grande para seguir" trabajando en la ciudad con productos importados. Luego precisó que su situación es difícil: "Los impuestos y los servicios me fundieron".

"No me hicieron nada a mí ni a los chicos, pero no se puede vivir así. No te dan ganas de seguir", se lamentó el comerciante tras el intento de robo. A pesar de los daños, resolvió retomar la actividad habitual a las 9 de la mañana, como todos los días.

Según explicó la víctima, los destrozos por este tipo de delitos son "moneda corriente" y le quitan margen para continuar con las ventas. En este sentido, apuntó que sufre episodios similares "una o dos veces por año", pero sólo le queda una opción: "Tengo que abrir porque es mi sustento. Estoy casi en las últimas".