Insólito robo frustrado: entró a una parroquia rosarina durante la misa y lo frenó el cura

"Devolveme la computadora porque no te dejo ir", exigió un sacerdote este domingo antes del mediodía en la zona oeste. Un ladrón había entrado a su casa durante la misa , pero finalmente el robo fracasó porque logró retenerlo durante varios minutos dentro del patio vecino al templo.

"No le quería pegar, lo quería agarrar para que no se escapara", comentó el sacerdote este lunes en un reportaje con Canal 3. A pesar del esfuerzo, en un momento se cayó al piso y el delincuente salió del templo. Algunos testimonios indican que el ladrón estaba junto a un cómplice, pero el religioso no llegó a verlo.

>> Leer más: Robo millonario en el municipio que quiere instalar portones para detener la delincuencia

El cura de 51 años se levantó del césped y luego se enteró de que los vecinos habían retenido al maleante. La policía se encargó de llevar a Damián F. al Policlínico San Martín para brindarle asistencia médica. Después, el detenido quedó bajo custodia en la Comisaría 32°.

Según fuentes de las fuerzas de seguridad provinciales, el sospechoso tenía $7.600 y 10 euros en el momento en el que lo arrestaron. A continuación, el padre Guillermo recuperó los elementos sustraídos y prestó declaración ante las autoridades.

El descuido que aprovechó un ladrón de domingo

El párroco presume que el ladrón llegó hasta su casa por un "descuido" en el templo ubicado cerca del Parque Oeste. Una de las puertas del lugar había quedado sin llave a la hora de la misa del domingo. "Estuvieron por toda la casa, pero finalmente no se pudieron llevar nada", enfatizó.

El cura ya había sufrido robos a punta de pistola y también con arma blanca. Durante el forcejeo no se dio cuenta de que se había lastimado el pie. De hecho, acotó: "En el momento fue horrible la pelea". Después del operativo policial supo que los vecinos conocían al detenido y se mostró dispuesto a charlar con él para tratar de ayudarlo.