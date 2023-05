Imputaron y quedó preso un policía por un crimen cometido en un confuso episodio

El crimen ocurrió el domingo alrededor de las 11 de la mañana en un predio de la empresa Nuevo Central Argentino que se extiende a lo largo de unas doce cuadras en Villa Gobernador Gálvez. Los terrenos son de acceso público desde avenida San Martín, en la estación Villa Diego, y se extienden hasta la plazoleta El Ferroviario, cerca de Pueblo Nuevo. El lugar tiene formaciones de trenes, rieles y bloques de hormigón almacenados al aire libre y es custodiado las 24 horas por policías que realizan servicios adicionales.

Entre ellos estaba el domingo Darío A., a quien la fiscal acusó de haber ocasionado junto a su compañero Félix S. “la muerte de una persona de sexo masculino cuya identidad sexual se presume mujer, de aproximadamente 35 años” detrás de la plaza que está en la curva de Córdoba y avenida Presidente Perón.

Según la investigación, en el hecho hubo dos secuencias. En la primera, el policía Félix S. se trenzó en un forcejeo con la víctima “por motivos a establecer” y se produjo allí un disparo. En medio de esa pelea le pidió ayuda a su superior, Darío A., quien llegó entonces en su auto a socorrerlo, “corrió a la víctima a través de las vías hacia el otro lado de unos vagones de carga y realizó disparos” que la causaron la muerte. La fiscal encuadró el crimen como un homicidio calificado por el abuso de la función policial, lo que prevé prisión perpetua. En esta fase inicial, consideró que los policías fueron coautores.

>> Leer más: Un hombre murió en un supuesto enfrentamiento con policías en Villa Gobernador Gálvez

“Me encontraba en la parte delantera (del predio ferroviario) y mi compañero en el otro extremo. En ese momento me llama el encargado del adicional y me dice que lo llamaba el empleado de atrás, que se sentían gritos y que vaya a mirar”, declaró en la audiencia el efectivo acusado, quien se negó a responder preguntas. Según dijo, fue en su Peugeot 207 negro hasta el lugar donde su colega Félix S. hacía guardia. “A media cuadra observo que un masculino estaba arriba de mi compañero que estaba tirado en el piso, como óbito. En ese momento al auto no lo pude frenar. Seguí de largo y casi choco contra un vagón que estaba vacío”.

“El masculino que estaba arriba sale corriendo, hace como un giro en U hacia la calle Presidente Perón. Cruza cuatro o cinco vías y en la última hay como ocho o nueve vagones abandonados. Con el arma en la mano el muchacho éste. Una campera beige creo que tenía y un jean. Ahí le doy la voz de alto y no se detiene. Pasa muy rápido por las vías y del otro lado hay tipo un bosque, un pastizal, y siento una detonación”, siguió el policía. Dijo que en ese momento se tiró al piso a unos doscientos metros de la víctima y sintió “una explosión”.

“Este masculino estaba atrás de unos árboles. Ahí hago tres o cuatro detonaciones. El masculino estaba ahí parado, le digo que arroje el arma y no la arrojaba”, amplió. La siguiente persona en llegar fue el tercer policía que realizaba adicionales en el predio. Dijo que se encontró con el Audi A4 gris en el que iba a trabajar Félix S., quien estaba inconsciente en el piso con la cabeza lastimada, junto al Peugeot negro de Darío A., quien estaba al otro lado de las vías. En ese momento se escuchó una detonación y que Darío A. decía “ya lo tengo”.

Luego Darío A. llamó al 911 y al Sies. Al lugar llegaron policías del Comando Radioeléctrico, la Agencia de Control Policial (ACP), la comisaría 29ª, la Guardia Rural Los Pumas a la que pertenecen los involucrados y más tarde de la Gendarmería Nacional, comisionada para las tareas de criminalística.

El cuerpo de la víctima fue hallado entre unos pastizales con la vestimenta incompleta. Llevaba una campera abierta, corpiño, un jean y una bombacha. Tenía un disparo sin salida en el abdomen, otro en el antebrazo derecho con entrada y salida y el tercero que le atravesó la cara interna del muslo. Según la fiscal, el cadáver estaba “en estado de descomposición por el calor” y presentaba lesiones en un antebrazo y un hematoma en un ojo. El médico de la ACP reportó además sospechas de acceso carnal vía anal aunque para la fiscal eso no puede ser asignado a los imputados pero sí es materia de investigación. La hipótesis es que la víctima era una trabajadora sexual, lo que se relaciona con hallazgos en la escena. Por eso fue consultada el área de Diversidad y Género del municipio villagalvense.

En un bolsillo de la campera la víctima llevaba dos billetes de 100 pesos y su celular, que será peritado, y en el jean tenía una billetera. Cerca del cadáver se encontró la pistola Taurus 9 milímetros del policía Félix S. con once cartuchos en el interior y la recámara vacía, lo que para la fiscal da cuenta de que el arma no fue disparada. También estaba cerca del cuerpo el celular del policía herido.

>> Leer más: Murió un presunto delincuente luego de un enfrentamiento con el custodio de una empresa

A unos sesenta metros de esos pastizales, cerca del auto del policía Félix S. donde ocurrió el forcejeo previo al crimen, se encontró la impronta de un balazo en un vagón abandonado y un proyectil muy deformado, lo que da cuenta de que allí hubo un disparo. Al lado del Audi, sobre el piso de tierra, se encontraron algunas manchas de sangre, una caja nueva de profilácticos, las pantuflas de la víctima (que estaba descalza) y la capucha de su campera. También había una campera negra con billetes de cien y cinco pesos, un juego de llaves y un paquete de cigarrillos.

“Esta escena pone en crisis la versión del imputado”, dijo Cerliani. “Por un lado tenemos a un policía haciendo adicionales con su arma, se presenta una mujer trans desarmada sin ningún elemento para cometer una agresión y termina muerta de manera inexplicable, con un arma reglamentaria y descalza”, añadió. Y se preguntó: “¿Cómo pudo una persona desarmada quitarle el arma a un policía? Esta dinámica no queda clara. En el cadáver hay tres disparos y no está acreditado que el arma de Félix S. haya sido disparada”.

Las armas 9 milímetros de los dos policías fueron secuestradas y según las pericias son aptas para el disparo. La fiscal dijo que tampoco está claro cómo fue la cadena de llamados a los superiores y entre los efectivos que hacían adicionales.

Los abogados defensores Nahir Moreno y Nicolás Oviedo, en tanto, plantearon que los policías son “dos funcionarios que estaban haciendo su trabajo”, que reportaron de inmediato lo ocurrido a la autoridad, que brindaron relatos coherentes entre sí a pesar de que uno fue detenido e incomunicado y el otro internado y dijeron que, en suma, se trató de un caso de legítima defensa. Algo que para la jueza Chiabrera no se advierte en esta instancia porque “no surge que la persona fallecida haya disparado en forma directa hacia alguno de los policías” y por lo tanto no encontró una causa de justificación.

El policía Félix Martín S., internado con un traumatismo de cráneo, brindó una declaración a su ingreso al sanatorio que fue leída por sus defensores en la audiencia de ayer. Dijo que fue a trabajar a las 6 de la mañana en su Audi A4 y que a las 11.30 llegó “un masculino con pantuflas celestes” a quien le dijo que se retirara porque el terreno era privado. “Se sentó en un durmiente, de un bolsillo de la campera sacó un polvo blanco y aspiró”, contó. Dijo que se acercó a darle una botella con agua y fue golpeado con una piedra en la cabeza.

“No lograba doblegarlo —continuó—. Hice un disparo al suelo y el almacén cargador del arma se cayó. El masculino me ahorcaba, me mordió y me quitó la pistola. La pateo para alejarla, seguimos en lucha y agarré el celular. Llamé a mi superior pidiendo auxilio. El masculino busca el arma, me pega y gatilla. Llega el (Peugeot) 207 negro de Darío Gabriel A. y grité pidiendo auxilio. Me quedé sin fuerzas. El masculino se levantó con mi pistola, agarró el cargador. Después no escuché más nada. Como si me hubiera desmayado”.