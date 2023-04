Imputan a un preso cordobés y a dos familiares por una estafa bancaria

Las estafas online gestadas en cárceles cordobesas no son una novedad. En abril del año pasado hubo 21 detenidos por integrar una banda que, sin violencia y sin contacto cara a cara con los damnificados, llegó a mover 15 millones de pesos en un día. Fingían ser clientes de plataformas de ventas y redes sociales, depositaban dinero de más en las cuentas de los vendedores y luego reclamaban el excedente. Llegaron a vaciar los saldos bancarios de las víctimas —14 eran de Rosario— y luego movían el dinero entre cuentas hasta que la plata era imposible de rastrear.

De ese estilo fue el engaño que sufrió Jimena luego de publicar a la venta un corralito de bebé en una aplicación. La mañana del 18 de enero recibió un mensaje de Whatsapp desde un celular con característica de Córdoba. Un supuesto interesado, que según la imputación era Joaquín G., pactó la compra en 21 mil pesos. Dijo que se llamaba Sebastián y que podía pasar a buscar el corralito porque viajaba mucho y pasaba cerca de Rosario. Luego le envió un comprobante de transferencia por 211 mil pesos, una suma que se excedía del monto acordado. La propia víctima le avisó al comprador del error y le aclaró que hasta ese momento la transferencia no había impactado.

>>Leer más: Desbarataron una banda que cometía estafas desde una cárcel de Córdoba

El interlocutor le dijo que se había tratado de una confusión de su pareja al digitar el importe y que luego el banco había retenido el dinero de la transferencia.

A partir de entonces comenzaron las gestiones de otro preso aún no identificado que, con el nombre de “Miguel Angel”, se presentó como el encargado del área legal del Banco Galicia. Luego de una serie de explicaciones logró que la víctima devolviera el “excedente”. Le dijo que la transferencia estaba “frenada” y que ella debía remitir la diferencia de dinero a otras cuentas de procuradores del banco. De esta manera, le dijeron, evitaría que le bloquearan la cuenta y la denunciaran ante la Afip.

“El estafador me hizo transferir 125 mil pesos y supuestamente ahí me iban a acreditar los 211 mil que esta persona había transferido por error. Me mandaron un comprobante de transferencia que resultó trucho por 346 mil pesos que nunca se acreditaron”, denunció la víctima en la fiscalía local. Luego de quedar con su cuenta en cero se dirigió a una sucursal del Banco Galicia. Uno de los empleados le comunicó que los comprobantes era falsos y había caído en una trampa. “Los dos números de teléfono que tenía en Whatsapp del supuesto comprador y del supuesto asesor del banco, luego de esta operación, me bloquearon”, contó Jimena.

El recorrido del dinero, esta vez, se pudo rastrear. Fue remitido a una cuenta de Tarjeta Naranja de la hermana del preso, quien a su vez lo envió a una cuenta de su madre de la cual fue rápidamente extraído Según la investigación, el teléfono utilizado para realizar las estafas era compartido por distintos internos de la Unidad de Villa María.

Se determinó además que el nombre utilizado por el falso asesor del banco había sido empleado en otros casos. El estafador tomó la identidad de un hombre que ya había denunciado el uso de sus datos personas para consumar estafas. Algo de lo que se enteró cuando intentaron engañar a un amigo suyo, a quien le habían pasado una foto de su DNI y de su matrícula de abogado para una operación de compraventa.