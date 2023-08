Murió un hombre apuñalado por un vecino en una pelea callejera en Empalme Graneros

El joven fallecido trabajaba como ayudante de albañil. En el barrio arriesgan que tal vez Chelo estaba tomado, le reclamó algo a Zalazar y esto generó la pelea. O creen que se trató de una reacción del agresor por motivos que aún no se conocen. Para la Fiscalía, el crimen fue el resultado de una pelea que desató por un conflicto aún no aclarado. En la cuadra de Garzón al 1200 bis, en tanto, comentan que el desencadenante puede encontrarse en una serie de robos que se registraron en el barrio en los últimos días.

“El chico trabajaba de albañil y no molestaba a nadie. No sé qué pasó pero Carlos no tenía nada que ver con el narco ni la pelea fue por eso. Yo con la persona que lo mató no me hablo y el chico muerto vivía hace mucho con la familia en ese pasillo. Al lado vive el que lo mató”, sostuvo una familiar de la víctima. En la investigación a cargo del fiscal Adrián Spelta tienen acreditado que el hombre señalado como el atacante cuenta con antecedentes penales y salió de la cárcel de Coronda en estos días. Se cree que se encegueció por algo y mató a Zalazar. El viernes la casa de Chelo fue allanada pero no lo encontraron.