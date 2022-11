Identificaron a dos autores del doble crimen de adolescentes de este jueves en barrio Triángulo

“En cuanto a la competencia de la fiscalía no le corresponde seguir investigándolo, por eso se dio cuenta al juzgado de menores”, sostuvo el fiscal y agregó que el otro presunto autor identificado era buscado este viernes por la policía.

En tanto, Elizabeth, la madre de Valentín, dijo este viernes que a su hijo “le sacaron la vida como a un animal”.

“Lo que quiero aclarar es que mi hijo no estaba metido en nada, era un nene sano que iba a la escuela”, sostuvo la mujer en declaraciones a El Tres TV.

“Vayan a la escuela, ahí pueden preguntar y van a ver que él no tenía nada que ver con ningún ajuste de cuentas ni con drogas”, acotó.

Los dos adolescentes asesinados eran alumnos de la escuela Lola Mora de Rosario, cuya comunidad educativa expresó el dolor por las pérdidas de los chicos.

“Hoy (por este viernes) la escuela está de luto y lo que pedimos a los medios es que consideren que son vidas humanas y son chicos. Los tratan como si fueran un número y son chicos, son personas”, dijo la docente y delegada sindical de la escuela, Verónica Montanari.

También concurrían a ese establecimiento los dos adolescentes baleados en la misma zona, el Fonavi ubicado en bulevar Seguí y Rouillón, que fueron baleados la noche del miércoles, al parecer al quedar en medio de un tiroteo.

En cuanto al doble crimen, el fiscal Spelta contó este viernes al mediodía que Solís y Galliz estaban sentados en una vereda cuando pasaron tres personas y les dispararon.

“Lo único que podemos decir es que se acercaron tres personas y dispararon con una ametralladora o una pistola 9 milímetros adaptada, todas las vainas corresponden a la misma arma”, sostuvo el fiscal.

En el lugar del doble crimen, la policía secuestró 16 vainas servidas.

Los chicos fueron llevados a dos centros de salud diferentes, uno llegó fallecido y el otro murió poco después del ingreso con ocho orificios de bala, precisaron voceros del caso.

Además, el fiscal dijo que aún no se descarta que el doble crimen tenga “relación con el episodio del día anterior” porque “coincide el lugar del hecho”, por lo que ordenó una serie de medidas para confirmar o descartar esa hipótesis.

En la misma zona fueron baleados el miércoles por la noche una adolescente de 16 años, identificada como Valentina L., y un chico de 14 años, Santiago M., quienes también asistían a la escuela “Lola Mora”.

Ambos permanecían internados este viernes, la chica con una herida de bala en el rostro y el varón con un disparo en una pierna.

La madre de Valentín, el chico asesinado este jueves a la tarde, dijo este viernes que su hijo fue a la casa de la abuela porque no tenía clases, “se sentó acá y le sacaron la vida como a un animal”.

“Solamente me llamaron y dijeron que a mi hijo le habían pegado. Cuando vine ya no estaba y me preguntaban si él hacía algo, pero él no hacía nada más que ir a la escuela, no le gustaba faltar”, sostuvo Elizabeth.

“No sé por qué le tiraron a Valentín y a Eric, me dijeron que pasaron corriendo, pero se equivocaron porque mi hijo no es así”, añadió la mujer.

Una docente de la escuela a la que asistían las dos víctimas fatales, y también los chicos baleados un día antes, dijo este viernes que “en el barrio se vive esto muy asiduamente y es lo que le pasa a nuestra juventud, tener 14 años y que tu expectativa de vida sea esa es muy grave y un síntoma de esta sociedad”.

Montanari, la docente, sostuvo en declaraciones periodísticas que “es muy difícil hablar de ellos” porque “son chicos de 14 y 15 años que viven en una sociedad que pocas perspectivas les da para que puedan pensar en un futuro dentro de una realidad muy difícil”.

“Viven una infancia y una adolescencia atacada, signada por la violencia que no es un hecho puntual, sino que es algo cotidiano”, añadió.

Montanari dijo que “la escuela va a estar abierta, a la escuela volvemos porque es una de las herramientas para combatir todo esto, pero necesitamos que los políticos se pongan de acuerdo y vuelquen todos los recursos que sean necesarios”.