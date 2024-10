Fuga de presos en comisarías: "El sistema está tensionado por los resultados del trabajo policial"

Para el gobierno provincial, el aumento de las detenciones colapsa las seccionales, que a su vez no están preparadas para alojar internos de forma permanente

"Es preferible tener que resolver estos problemas de tensionar el sistema al máximo por hacer el trabajo policial, que no tener estos problemas porque no hay trabajo policial y tener los problemas en las calles" , aseguró este lunes Esteban Santantino, secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial. De esa forma, el gobierno explicó una nueva fuga de una seccional rosarina.

Superpoblación de presos

Este lunes, mientras continúa la búsqueda de los 13 evadidos, el gobierno provincial brindó una conferencia de prensa a cargo de Santantino y de Omar Pereira, secretario de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia y Seguridad. En ese marco, los funcionarios explicaron que la fuga se dio por un "sistema tensionado" por distintos motivos.

Por un lado, analizaron, se encuentra la problemática de la superpoblación del sistema penitenciario. El asunto es abordado con una propuesta a largo plazo para la creación de nuevos módulos de detención en cárceles y la construcción de la cárcel federal de Coronda. Este último centro ayudará a descomprimir los espacios en prisiones provinciales ocupados por reclusos con causas del fuero federal.

>> Leer más: Superpoblación carcelaria en Santa Fe: advierten que la situación "es extremadamente crítica"

La superpoblación en las cárceles decanta, como consecuencia, en la ocupación de comisarías que no están preparadas para alojar presos. Lo cual implica otro problema: la superpoblación en seccionales que presentan una infraestructura precaria. En el caso de la comisaría 16ª había 52 detenidos en un espacio para 16.

Sistema en tensión

"Entendemos que hay deficiencia en materia de infraestructura. Pero se genera por la tensión que producimos con la impronta del trabajo policial", indicó Santantino. "Recuperamos la herramienta del artículo 10 bis para recuperar el control de las calles", explicó en relación al artículo de la ley orgánica policial que amplía el marco legal para detenciones en la vía pública a personas sospechosas.

"Esa impronta genera tensión en el sistema de alojamientos de detenidos, tanto en los provisorios como son las comisarias, como en el propio Servicio Penitenciario Provincial. La productividad policial es mucho mas alta que la que veníamos viendo en los últimos años", argumentó Santantino. "Conforme avance la infraestructura proyectada, conforme se ponga en funcionamiento la carcel federal de Coronda, vamos a ir descomprimiendo", aseguró.

>> Leer más: Detuvieron al tercero de los 16 prófugos de la comisaría 16ª

Consultado sobre los motivos de la fuga de este domingo, y sobre el rol de los policías que deben custodiar a los detenidos, el funcionario indicó que se debe a que los agentes no están preparados para esa tarea. "No es falta de capacitación, es preparación totalmente distinta. El personal policial está preparado para funciones del sistema policial y no del servicio penitenciario", justificó.