Familiares de Jimi Altamirano reclamaron justicia a un mes del crimen

Familiares y amigos de Jimi Altamirano , el músico y malabarista asesinado a tiros frente al estadio Coloso del Parque el pasado primero de febrero, reclamaron este miércoles justicia y mayor celeridad en el avance en la investigación de la causa que, según indicaron, "no muestra avances". La protesta se llevó a cabo frente a los Tribunales de Balcarce al 1600.

Desde un principio se conectó el hecho a una posible disputa entre bandas con el trasfondo de los intereses que conectan al paravalancha de Newell's con negocios criminales en distintos puntos de la ciudad. El misterio quedó en la víctima: rápidamente se supo que el muchacho no tenía vinculaciones con la hinchada leprosa ni con alguna organización criminal . Así fue que como principal hipótesis se posicionó una sospecha que implicaría un caso inédito en la ciudad: Jimi fue levantado al voleo, secuestrado y asesinado solo para utilizar su cuerpo como portador de un mensaje .

crimen jimialtamirano 22.jpg Familiares y amigos de Jimi Altamirano reclamaron justicia en la puerta de Tribunales a un mes del crimen del joven frente al estadio de Newell's. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Los manifestantes repartieron panfletos que rezaban "Volver a tu casa después de un ensayo no debería costarte la vida, Justicia x Jimi" y mantuvieron por varios minutos un corte sobre calle Balcarce, en el ingreso mismo de los Tribunales provinciales. También lucieron una gran bandera con la inscripción "Él no tenía nada que ver, Jimi presente!, no más muertes por narcotráfico".