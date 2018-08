Una pareja y sus dos pequeñas hijas se llevaron un susto con mayúsculas cuando alguien atacó a tiros el frente de la casa donde viven en el barrio República de la Sexta. El hecho sucedió alrededor de las 20.30 en Viamonte 42 bis.

Jorge Fernández, quien vive en el lugar, rememoró al móvil de La Ocho que al momento en que se produjo el ataque estaba junto a su familia mirando televisión. "Escuchamos las explosiones, pero al principio no le prestamos atención, pero enseguida empezaron acercarse los vecinos. Yo salí a la calle y vía que había impactos de bala en la pared".

viamonte3.jpg Uno de los balazos en el frente de la vivienda de calle Viamonte. Foto: La Capital / Virginia Benedetto.



"Qué pasó y por qué sucedió no lo sabemos. Estuvo la policía tomando testimonios, pero al parecer ningún vecino alcanzó a ver algo. Nosotros hace poco más de un año que vivimos acá, alquilamos, no somos del barrio, no conocemos a nadie acá", agregó Fernández.

"Somos una familia que no hizo nada raro. Por eso desconozco por qué sucedió esto. Por suerte estamos todos bien. La bala pudo pasar para adentro de la casa", añadió