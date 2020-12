Ex fiscal admitió integrar junto a otros funcionarios del Estado una asociación ilícita

Los primeros días de agosto, en el marco de una investigación de los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada Gisela Paolicelli, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra junto a la actual fiscal regional María Eugenia Iribarren, acusaron a Ponce Asahad de “diseñar y ejecutar”, con la participación del destituido y también detenido ex fiscal regional Patricio Serjal, “un plan delictivo para recibir dinero” del empresario Leonardo Peiti, acusado de regentear una red de juego clandestino on line y en salas presenciales. A cambio de ese dinero, señalaron los fiscales en aquella oportunidad, los funcionarios judiciales se comprometían a “transmitir información reservada, no investigar hechos que podrían constituir delitos e interferir en las investigaciones en curso como así también retardar u omitir dictámenes con el objeto de que no prosperen imputaciones contra Peiti”.