Estremecedor relato de un cliente del bar: "Cargó el arma varias veces pero se le trabó"

Este miércoles por la noche, un hombre dejó una nota intimidatoria sobre una mesa e intentó disparar contra un bar de barrio La Florida , aunque afortunadamente se le trabó el arma y no salieron los proyectiles, según contaron testigos.

En ese contexto, señaló que "como el tiro no salía", el desconocido "cargó el arma varias veces", pero "después se fue corriendo".

Ni bien el joven exhibió el arma y apuntó hacia donde había gente, la mayoría de los clientes corrió hacia adentro del local, aunque no todos. "Algunos nos quedamos afuera porque no entendíamos qué estaba pasando. Es como que buscó un lugar donde había mucha gente y disparó al voleo, pero la verdad es que me cayó la ficha después", comentó.

"Vivo a dos cuadras del bar, vine para relajarme porque al mediodía me había avisado un vecino que me estaban robando la chata, y pasa esto. Es como que nos vamos acostumbrando", lamentó.

Lo que se sabe, hasta el momento, es que dos hombres a bordo de una moto llegaron al bar, uno de ellos descendió del rodado e intentó efectuar varias detonaciones contra los clientes y el personal, pero los disparos no salieron. Ocurrió a las 20.42 de este miércoles y quedó registrado en las cámaras de seguridad del bar, según consignaron fuentes policiales.

Tras el fallo del arma, escaparon dejando una nota intimidatoria que hacia referencia a demandas de presos de alto perfil, aunque también fueron perseguidos por algunas personas. El hecho causó gran temor en los presentes, que se levantaron inmediatamente de sus mesas y se refugiaron en los lugares más próximos que encontraron. Incluso una mujer se tiró al piso.