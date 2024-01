Poco antes del intento de ataque a un bar de barrio La Florida hubo una balacera contra un auto

En el episodio que sucedió minutos antes del hecho en el bar “Rondó” no hubo heridos de milagro. Había un par de vecinos que estaban cambiando una rueda del auto que recibió los impactos de bala.

“Uno de los tipos coincidía con el que se vio en el video (del bar de Rondeau al 3900) que se viralizó anoche", confirmó.

"Se acercaron con la moto y se pararon en el medio de la calle. Creí que venían a robar, pero no. Sacaron un arma y efectuaron disparos. Dos impactos dieron en el auto, y cuando quisieron hacer el tercero, ya apuntándome a mí, se les trabó el arma”, expresó Sergio.

El vecino recordó que lo primero que hizo cuando el arma no funcionó “fue correr” en busca de refugio y ahí fue que los pistoleros huyeron del lugar. Sergio agregó más detalles: “Fue todo muy rápido. El tipo me apuntó a mí, disparó y se le trabó el arma. Entonces empezó a renegar con la corredera, y ahí me fui corriendo para la esquina en busca de ayuda, pero ellos se fueron rápido”.

“Fue un hecho lamentable. Mi familia estaba sentada en la vereda, en la puerta de casa. Estaba mi mamá que cuida a nos nene cuando yo voy a trabajar, mi papá que me había prestado las herramientas y mis dos hijos de 3 y 5 años andando en bicicleta por la vereda. Anoche no pude dormir imaginando a uno de mis hijos muerto de un balazo. Sentí ira y también angustia porque esto no tiene solución”, agregó.

Sergio tiene la sospecha de que los pistoleros que actuaron frente a su casa y averiaron su auto podrían ser los mismos que intentaron balear el bar de bulevar Rondeau, donde también se les trabó el arma. “Cuando la policía ya estaba trabajando acá, sucedió lo del bar”, sostuvo.