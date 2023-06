"Estamos investigando a toda una organización criminal vinculada a los referentes que están en la bandera"

La despedida de Maxi Rodríguez fue un acontecimiento que, gracias a la constelación de estrellas que reunió y, sobre todo, a la presencia de Lionel Messi, captó la atención de los fans del fútbol alrededor del planeta. No solo fue emocionante sino que se lució por su organización impecable, solo un incidente empañó la noche, una bandera con un mensaje cifrado de la banda narco Los Monos .

El partido despedida del ídolo de Newlle's se jugó el sábado a la noche, la bandera quedó expuesta a la vista de todos esa misma noche, pero el Coloso Marcelo Bielsa recién se allanó, por orden de la fiscal regional María Eugenia Iribarren el lunes a última hora. Pese al gran despliegue policial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la bandera no fue hallada en el interior del estadio. La logística de Los Monos funcionó a la perfección.

De inmediato, se inició una amplia pesquisa para determinar quiénes hicieron el trapo y cómo lo ingresaron al club. "Estamos investigando a toda una organización criminal vinculada a los referentes que están consignados en esa bandera", señaló este viernes el fiscal Luis Schiappa Pietra, y añadió: "Obviamente para nosotros el despliegue de esa bandera visibilizó una serie muy importante de irregularidades y eventualmente también de hechos de naturaleza delictual que son los que estamos investigando".

"Esta causa está en pleno proceso de investigación y no vamos a detenernos en cuanto a los aspectos que puedan derivarse de esta investigación, no voy a adelantar nada, pero claramente van a ser muy relevantes", advirtió en un breve contacto con la prensa en el Centro de Justicia Penal (CJS). Y apuntó: "Ha sido un acto muy caro para el sentir de la ciudad y para lo que ha sucedido, que se dio cuando estaban presentes autoridades de la Conmebol, de la AFA, una serie de referentes públicos del mundo del fútbol muy importantes y en ése momento se despliega esa bandera y claramente ha sido una demostración de poder".

"Todo esto es materia de investigación penal y eventualmente si contamos con la evidencia que creemos que vamos a tener vamos a imputar a todas las personas que creamos que tuvieron responsabilidad en este hecho", agregó el fiscal.

Consultado sobre si se va a responsabilizar al Club Newell's Old Boys teniendo en cuenta que la bandera estuvo 36 horas antes dentro del estadio, Schiappa Pietra aclaró que las responsabilidad que se están investigando son "personales". "Hay que tener cuidado con identificar a una institución, en este caso a un club, que tiene sus simpatizantes y por supuesto muchos de ellos no tuvieron nada que ver con esto", explicó el fiscal, y añadió: "Lo que nosotros estamos investigando es una organización criminal que usufructúa dineros y negocios ilícitos relacionados con el equipo de Newell's Old Boys".

"De hecho en la audiencia que se celebró ayer y que sigue hoy parte de la imputación delictiva tiene que ver con la disputa de esos negocios ilícitos, todo eso está relacionado con el ingreso de la bandera y lo vamos a investigar", añadió.

"La bandera puso en evidencia una serie importantísima de irregularidades de distinta naturaleza", destacó Schiappa Pietra, quien omitió dar detalles de la investigación que lleva adelante, pero aclaró: "Este es un hecho de suma gravedad, que no podemos dejar pasar por alto, claramente es un acto de intimidación, de demostración de poder de un sector de la barra".

remeras newells los monos.jpg La imagen que se divulgó en las últimas horas muestra un puesto de venta de remeras con la misma imagen de la bandera alusiva a Los Monos que apareció en el Coloso el día de la despedida de Maxi Rodríguez.

Y enfatizó: "En esa bandera están graficadas tres personas que son las que nosotros estamos imputando aquí en esta audiencia que están en puja con un sector de la barra de Newell's, así que miren si no ha sido relevante y grave este hecho".

"Nosotros vamos a investigar todos los aspectos, cómo ingresó la bandera, cómo salió, quiénes son los responsables del ingreso y del egreso, por qué no se incautó oportunamente. También, cómo ha sido adquirida y elaborada", adelantó Schiappa Pietra.