Emboscada desde una camioneta y una disputa por drogas detrás del crimen en Empalme Graneros

A Joel Ariel Bulnette fueron a matarlo y lo consiguieron. Los testigos del hecho, ocurrido la tarde del miércoles en una esquina de Empalme Graneros, aseguran que le tiraron desde una camioneta y que lo persiguieron para rematarlo cuando ya había caído al suelo. En los alrededores del lugar del hecho nadie arriesga un móvil concreto, incluso dicen no conocer a la víctima de 31 años, mientras un conflicto por la venta de drogas asoma de fondo . Los vecinos hablan de cómo la violencia transformó la vida cotidiana en ese sector del barrio en el que ya ocurrieron otros crímenes.

>>Leer más: Un hombre fue asesinado en Empalme Graneros

Además, confiaron, en la otra esquina —sobre Sotomayor— vieron a otro vehículo que habría participado del hecho. Como si hubiera estado ahí ante la posibilidad de que Bulnette intentara escapar. De los vecinos que hablaron con este diario la mayoría dijo no conocer a la víctima, incluso algunos aseguraron que no era del barrio. Lo cierto es que el hombre tenía domicilio en Felipe Moré al 600 bis y que otros vecinos indicaron que vivía justamente en inmediaciones del cruce de Lucio V. López y Sotomayor.

Dada la brutalidad del hecho el comentario del barrio era que Bulnette fue el blanco puntual del ataque, que lo emboscaron y desde otro vehículo aguardaron a varios metros como para que no escapara. Sin embargo, consultados sobre el motivo del crimen, nadie arriesgó con precisión más que algún que otro vecino que aseguró que en la esquina del hecho hay un punto de venta de drogas. Por otro lado ubicaron a esa intersección como un punto conflictivo de la zona en el que ya habían ocurrido otros episodios violentos. Incluso, aseguraron los residentes de la zona, antes de cometer el crimen ya habían pasado a los tiros.

En la información oficial sobre el hecho hay diferencias. Algunas fuentes policiales indicaron que la víctima fue trasladada por allegados al Hospital Alberdi, mientras que desde el Ministerio Público de la Acusación dijeron que lo llevaron al Hospital de Emergencia Clemente Álvarez, donde murió a las 18.40. Además desde el MPA aseguraron que en el lugar del crimen se levantaron vainas servidas que fueron enviadas a peritar. Los vecinos, por su parte, mostraron varias vainas que curiosamente quedaron sobre el asfalto bajo un auto, a metros de donde empezaron los tiros, y permanecieron ahí al menos hasta el mediodía del jueves.

78344584.jpeg Diario La Capital / Virginia Benedetto

>>Leer más: Relaciones y amistades de un joven imputado por una balacera salvaje

Un contexto social

Al hablar puntualmente del homicidio los vecinos evitaron profundizar en datos concretos: dijeron no conocer a la víctima, tampoco el posible móvil del crimen y evadieron relacionarlo directamente a una disputa por la venta de drogas. Aseguraron que se debe al miedo, y uno de ellos lo resumió muy claro: "Yo tengo ganas de hablar, pero qué pasa: hablo y después viene la represalia".

Sin embargo, al extender la conversación hacia cómo la violencia impacta en el día a día, apareció lo que se ve y se escucha por las calles del barrio. "Todos los días vemos algo, vemos lo que no ve la policía ni el gobierno", dijo entonces un vecino. Así es como aparecen posibles contextos a lo que este miércoles decantó en un homicidio pero que cotidianamente se manifiesta de distintas maneras.

En esos relatos sí surgen las disputas por la venta de drogas, los vendedores callejeros y los búnkeres "del otro lado de las vías". Y sobre todo sus protagonistas: pibes del barrio, conocidos, que crecieron en el mismo lugar en el que hoy ponen en juego sus vidas y las ajenas. "Hace más de 40 años vivo acá, conozco demasiado a los vecinos. He visto crecer a chicos que se están muriendo en vida. Por la droga andan flacos, da impresión verlos", contó una mujer de la zona.

"Acá los conozco a todos. A mí me han ofrecido que venda droga en mi casa, hasta me dijeron que les guarde las armas, pero yo ni loca", agregó. En el comentario de esta mujer aparece muy clara la transformación del barrio: ubica a los mismos jóvenes que antes jugaban a la pelota en la calle como quienes ahora se involucraron en la venta de drogas y todo el esquema violento que ese negocio implica en su estrato más bajo.

>>Leer más: Nuevos tiratiros: entre la violencia exacerbada y la necesidad de ser

Sobre las infancias actuales las vecinas aseguran que se han acostumbrado a vivir atravesados por un conflicto que parece permanente. "Antes jugaban en la cortada porque no pasan tantos vehículos. Ahora no quieren salir. Escuchan tiros y ya se tiran al suelo. Saben distinguir el sonido de una moto del de un disparo. Eso no puede ser", sostuvo una mujer. Ese aspecto también alcanza a los mayores: "Salís a tomar mates y tenés que estar mirando al auto o la moto que pasa, si estamos adentro ya sabemos cuando una moto pasa o cuando frena y va a pasar algo".

Esa situación, explicaron, se debe a que con el paso del tiempo los conflictos —que al parecer siempre existieron— estallaron con mayor uso de la violencia armada. "Los que están en las drogas antes se mataban entre ellos, pero hoy no les importa nada. Las veces que vinieron a tirar acá tiraron a todo el barrio. ¿Para qué a todos? Hay gente que está en su casa y no molesta a nadie", reflexionaron.

Sobre el homicidio de este miércoles dijeron que pasó algo similar: si bien apuntaron específicamente a Bulnette, muchos disparos dieron en los alrededores. Una camioneta bastante desvencijada quedó repleta de balazos, con la luneta y el parabrisas estallados, lo mismo que una heladera que un vecino había puesto como chatarra en el frente de su casa.

78344575.jpeg Diario La Capital / Virginia Benedetto

"Fran"

Entre los vecinos de ese sector de Empalme Graneros permanece el recuerdo dos crímenes ocurridos con diferencia de 9 años en la zona de Felipe Moré y French, a metros de donde este miércoles mataron a Bulnette. El primero fue el de Elías Bravo, de 17 años, asesinado en octubre de 2011 con 30 disparos en la puerta de lo que en ese entonces era un conocido búnker de drogas. Tiempo después, en septiembre de 2020, fue asesinado Franco Nahuel Graseano, de 22 años, cuando estaba en el mismo lugar parado con amigos y los homicidas tiraron al voleo desde un auto.

>>Leer más: Dos crímenes en el mismo pasillo, con 9 años de diferencia y un mismo denominador: la droga

Del primero de esos hechos se volvió a hablar en el juicio que actualmente se lleva a cabo contra Esteban Alvarado, donde los testigos dijeron que el crimen fue obra del ya asesinado Darío “Oreja” Fernández, uno de los “sicarios” del empresario narco. Una de las personas que mencionó este hecho fue la testigo Mariana Ortigala, que en marzo de 2021 fue blanco de un atentado a balazos por el cual fue acusado y está preso un joven llamado Francisco “Fran” Riquelme.

“Fran” fue mencionado también en el crimen de Graseano de septiembre de 2020. Entonces se dijo que era una de las puntas de un conflicto por la venta de drogas en Empalme Graneros. Su nombre volvió a aparecer esta vez tras el asesinato de Bulnette: quienes atienden y custodian el punto de venta de drogas ubicado en la escena del crimen recibirían las directivas de “Fran” desde la cárcel.