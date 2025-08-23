La Capital | Economía | Bolsa de Comercio de Rosario

El presidente culpó al "riesgo kuka" por la suba de las tasas

En el acto por el 141º aniversario de la Bolsa de Rosario, Milei dijo que los opositores son “sodomitas del capital”. Reconoció que la economía se va a desacelerar y ató el futuro del plan económico al resultado de las elecciones de octubre

Alvaro Torriglia

Por Alvaro Torriglia

23 de agosto 2025 · 06:15hs
El presidente Javier Milei expuso sus gráficos sobre la economía.

El presidente Javier Milei expuso sus gráficos sobre la economía.

El presidente Javier Milei culpó al “riesgo Kuka” por el fuerte aumento de las tasas de interés en las últimas semanas y aseguró que el equilibrio volverá al mercado, la inflación bajará y la economía volverá a crecer si el oficialismo gana las elecciones legislativas de octubre. “El futuro está en manos de los argentinos de bien, pueden suicidarse votando a los sodomitas del capital o iniciar el camino para volver al ciclo glorioso de la Argentina”.

Con un discurso que arrancó con una clase de teoría económica y terminó con una arenga política, el jefe de Estado participó como acto central del acto por 141º de la Bolsa de Comercio de Rosario. Una vez más, prometió que la inflación será historia el año que viene, cuando se agote el rezago de su plan económico, y subrayó que su modelo basado en la eliminación del déficit fiscal y el corte de la emisión monetaria se reveló como un caso de “ajuste expansivo”.

Es que, en base a las mediciones interanuales del Indec, la economía exhibe un fuerte crecimiento, lleva cinco trimestres de expansión, el consumo está en su pico y el poder adquisitivo se recupera. La comparación con un año de crisis, como el 2024, habilita esa interpretación, que contrasta con la seguidilla de indicadores mensuales que muestran un freno de ese proceso.

Equilibrio en riesgo

Milei expuso con diapositivas basadas en borradores de su propia mano una visión “verdadera” del modelo de equilibrio general, en el cual su política económica se acomoda en el alineamiento de los precios, la actividad y la tasa de interés. Ese camino le permitió, dijo, “pasar de una inflación que corría del 1,5% diario al 1,5% mensual”. En rigor, en julio subió a casi 2%. También abrir el cepo “sin que el tipo de cambio perforara el techo de la banda de flotación sino que se quedara en el medio”. Postergó, en ese sentido, su expectativa inicial de que bajara al techo de la banda.

Con este arsenal entró al año electoral “decidido a romper el ciclo político de la política económica y transitarlo con más ortodoxia”. Pero se encontró con “una oposición que quiere el fin del mundo” y que le aprobó en el Congreso 12 leyes que vulneran su programa. Ergo, se quejó: “No nos rollearon la deuda y por eso subimos los encajes y subió la tasa, entonces claro que se va a desacelerar la actividad”. Comprensivo, consideró que “tiene sentido que los inversores esperen a que se despeje la incertidumbre electoral”.

Aunque hay cierto desfase temporal en la secuencia, lo concreto es que la economía atraviesa un cimbronazo financiero de relevancia. Y si bien Milei confía en la infalibilidad de su equilibrio general, teme a su vez que no resista una mala elección. Por eso apostó a la receta política al atar la solución de la crisis a la eliminación del “riesgo kuka”. De hecho, su apelación a la polémica consigna de “kukas nunca más” arrancó los primeros aplausos de quienes permanecían en el auditorio y no se habían corrido al vestíbulo del primer piso de la Bolsa.

Piso y techo

En términos electorales, ese plan de acción tiene dos fechas: el 7 de septiembre, con los comicios de la provincia de Buenos Aires, y el 26 de octubre, con los generales para legisladores nacionales. Para la primera cita no mostró mucha fe. Dijo que por el sistema electoral que se usará y el “fraude técnico y moral” que espera probablemente el peronismo estará competitivo. “Pero ese será su techo”, dijo. Porque en octubre, dijo, se votará de otra manera, los intendentes no traccionarán tanto y además se validará el rumbo nacional. “Si en septiembre la elección es pareja ese será nuestro piso y estaremos empezando a clavar el último clavo del cajón del kirchnerismo”, arengó antes del saludo final al presidente de la Bolsa, Miguel Simioni, quien presidió su último acto de aniversario como presidente de la entidad.

Discurso de Simioni

Tras dos mandatos consecutivos, el titular de la entidad bursátil destacó a la Bolsa como “un lugar de encuentro para construir consensos”, agradeció al presidente por la baja permanente de las retenciones pero pidió su eliminación definitiva.

También recomendó avanzar con las políticas que permitan reactivar las obras de infraestructura. Especial agradecimiento dedicó al gobernador Maximiliano Pullaro y al intendente Pablo Javkin. Pero sobre todo celebró a la comisión directivo que lo acompañó en sus dos mandatos. Y como era difícil sustraerse al clima de campañas que atravesó el acto, pidió a los socios garantizar la continuidad del proceso que “rescató la credibilidad” de la entidad “cuando transitaba tiempos turbulentos”, evitando “la discusión por nombres”. Es que en la Bolsa también hay elecciones y el oficialismo tiene su sucesión pensada.

Noticias relacionadas
Hidrovía en tiempos de licitación

Hidrovía: luz verde de entidades de la agroexportación al calado y tarifas

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) cumple 141 años.

Cartelera económica: la Bolsa de Comercio de Rosario celebra su 141° aniversario

El foco de la actividad se centrará en brindar herramientas a marcas y emprendedores sobre Inteligencia Artificial, ecommerce y redes sociales.

Entrenamiento gratuito en Rosario sobre Inteligencia Artificial: cómo participar

La resolución, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, entró en vigencia desde el 21 de agosto y establece que los anexos con el detalle del personal del Inta alcanzado pueden consultarse en la edición web del Boletín Oficial.

Inta: el gobierno nacional pasó a disponibilidad a 286 trabajadores

Ver comentarios

Las más leídas

Un jugador de Central chocó con su auto cuando iba al último entrenamiento previo al Clásico

Un jugador de Central chocó con su auto cuando iba al último entrenamiento previo al Clásico

El dueño les subió el alquiler: se llevaron la pileta y el pasto que habían puesto en el jardín

El dueño les subió el alquiler: se llevaron la pileta y el pasto que habían puesto en el jardín

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Alerta amarilla por vientos fuertes en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

Alerta amarilla por vientos fuertes en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

Lo último

Ideales para maratonear: las 5 series que la están rompiendo en Netflix

Ideales para maratonear: las 5 series que la están rompiendo en Netflix

Llega Blair a Rosario, la artista que abrió para Taylor Swift e intentó salvar a Dios

Llega Blair a Rosario, la artista que abrió para Taylor Swift e intentó salvar a Dios

Historia del Clásico, capítulo 12: números y curiosidades del clásico más antiguo del fútbol argentino

Historia del Clásico, capítulo 12: números y curiosidades del clásico más antiguo del fútbol argentino

Javier Milei aseguró que la inflación será "sólo una pesadilla" a mitad del año que viene

El presidente disertó en la Bolsa de Comercio ante lo que consideró un "auditorio técnico" sobre economía, con ecuaciones en una pizarra electrónica que se transmitieron por pantalla gigante

Javier Milei aseguró que la inflación será sólo una pesadilla a mitad del año que viene
Pullaro: En el Congreso necesitamos votos, no vetos
politica

Pullaro: "En el Congreso necesitamos votos, no vetos"

Javkin aseguró que Argentina necesita dejar atrás la porteñocracia
politica

Javkin aseguró que Argentina "necesita dejar atrás la porteñocracia"

El viento se toma un descanso y queda un fin de semana agradable
La Ciudad

El viento se toma un descanso y queda un fin de semana agradable

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos
policiales

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias
Policiales

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un jugador de Central chocó con su auto cuando iba al último entrenamiento previo al Clásico

Un jugador de Central chocó con su auto cuando iba al último entrenamiento previo al Clásico

El dueño les subió el alquiler: se llevaron la pileta y el pasto que habían puesto en el jardín

El dueño les subió el alquiler: se llevaron la pileta y el pasto que habían puesto en el jardín

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Alerta amarilla por vientos fuertes en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

Alerta amarilla por vientos fuertes en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

Usurpación: se metieron a una casa porque el dueño había muerto pero apareció y estaba vivo

Usurpación: se metieron a una casa porque "el dueño había muerto" pero apareció y estaba vivo

Ovación
Newells guardó sus mejores armas y llega en levantada el gran duelo en Arroyito

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's guardó sus mejores armas y llega en levantada el gran duelo en Arroyito

Newells guardó sus mejores armas y llega en levantada el gran duelo en Arroyito

Newell's guardó sus mejores armas y llega en levantada el gran duelo en Arroyito

Central y una cita para el despegue, con Di María y Veliz como abanderados

Central y una cita para el despegue, con Di María y Veliz como abanderados

El clásico, el partido del potrero, el corazón, la picardía y la inteligencia artesanal

El clásico, el partido del potrero, el corazón, la picardía y la inteligencia artesanal

Policiales
Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Por Martín Stoianovich

Policiales

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

La Ciudad
El viento se toma un descanso y queda un fin de semana agradable
La Ciudad

El viento se toma un descanso y queda un fin de semana agradable

Avanza en el Concejo un proyecto para habilitar espacios para motos en el centro

Avanza en el Concejo un proyecto para habilitar espacios para motos en el centro

Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo

Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo

Milei en la Bolsa de Comercio: habrá cortes y desvíos de tránsito en un sector del centro

Milei en la Bolsa de Comercio: habrá cortes y desvíos de tránsito en un sector del centro

Alerta amarilla por vientos fuertes en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana
La Ciudad

Alerta amarilla por vientos fuertes en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

La ley de financiamiento universitario soluciona problemas estructurales
POLITICA

"La ley de financiamiento universitario soluciona problemas estructurales"

Inédito: abogados y presos jugarán al rugby dentro de la cárcel

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Inédito: abogados y presos jugarán al rugby dentro de la cárcel

Javier Milei en la Bolsa: viaje relámpago y, por ahora, sin reuniones privadas

Por Facundo Borrego
Política

Javier Milei en la Bolsa: viaje relámpago y, por ahora, sin reuniones privadas

Circunvalación: alerta por el robo de cereal a los camiones que van al puerto
La Ciudad

Circunvalación: alerta por el robo de cereal a los camiones que van al puerto

El Senado aprobó la ley de  financiamiento universitario
POLITICA

El Senado aprobó la ley de  financiamiento universitario

Cerraron unas 1.500 pymes en Santa Fe desde que Milei asumió la presidencia
economia

Cerraron unas 1.500 pymes en Santa Fe desde que Milei asumió la presidencia

En Brasil ahora hay muchísimo interés por el desarrollo de la hidrovía

Por Alvaro Torriglia
Economía

"En Brasil ahora hay muchísimo interés por el desarrollo de la hidrovía"

El tiempo en Rosario: viernes más fresco, con viento y amenaza de lluvias aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes más fresco, con viento y amenaza de lluvias aisladas

Elevan a juicio a una pareja que asesinó a un anciano en Pérez para robarle dinero y un televisor
Policiales

Elevan a juicio a una pareja que asesinó a un anciano en Pérez para robarle dinero y un televisor

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

El objetivo era matar: imputan a los atacantes de un transporte penitenciario
Policiales

"El objetivo era matar": imputan a los atacantes de un transporte penitenciario

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales
La Ciudad

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales

Central ensayó con el doble nueve, un esquema que Holan repetiría en el clásico
Ovación

Central ensayó con el doble nueve, un esquema que Holan repetiría en el clásico

Cumplió 116 años, es la más longeva del mundo y compartió su receta
Información General

Cumplió 116 años, es la más longeva del mundo y compartió su receta

Javkin y la causa fentanilo: No van a ser las últimas ni las únicas detenciones
Información General

Javkin y la causa fentanilo: "No van a ser las últimas ni las únicas detenciones"

Los Juegos Jadar, una experiencia única del deporte argentino en Rosario

Por Pablo Mihal
Ovación

Los Juegos Jadar, una experiencia única del deporte argentino en Rosario

El oficialismo no pudo defender cinco decretos y el Senado los dejó sin efecto
Política

El oficialismo no pudo defender cinco decretos y el Senado los dejó sin efecto

Nuevo aumento para los senadores: la dieta llegará a 10,2 millones de pesos
Política

Nuevo aumento para los senadores: la dieta llegará a 10,2 millones de pesos

Mayans negó que un senador cobre $10 millones: Ni siquiera alcanza a la mitad
Política

Mayans negó que un senador cobre $10 millones: "Ni siquiera alcanza a la mitad"