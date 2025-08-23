La Capital | Ovación | clásico

Historia del Clásico, capítulo 12: números y curiosidades del clásico más antiguo del fútbol argentino

Central le lleva 20 victorias de diferencia a Newell’s en el registro del historial general y se impuso en los últimos cuatro enfrentamientos

Por Carlos Durhand

23 de agosto 2025 · 06:35hs
Central y Newell’s

Foto: Leo Vincenti / La Capital

Central y Newell’s, Newell’s y Central, protagonistas de un partido con mucha historia. En la imagen, Coronel y Banega en el Coloso, en febrero de este año. 

Los números del clásico rosarino marcan que disputaron 279 partidos oficiales desde 1905 y los canallas llevan 20 clásicos de ventaja. Rosario Central ganó 95, Newell’s 77, hubo 103 empates y la AFA le dio por perdido el partido a ambos equipos en dos ocasiones. Actuando los canallas en condición de local hubo 124 duelos con 50 éxitos para Central, 24 de Newell’s, 49 pardas y un cotejo que la AFA le dio por perdido a los dos.

El primer éxito de Newell's y Central

El primer clásico oficial se jugó el 18 de junio de 1905, en Plaza Jewell, por la Copa Pinasco. Newell’s lo ganó 1 a 0 con gol de Faustino González. Newell’s fue superior a Central en los primeros años del amateurismo ya que no perdió ninguno de los primeros cinco clásicos oficiales. Ganó 3 y empató 2.

Recién en el sexto clásico, Rosario Central pudo vencer a Newell’s. Fue por 2 a 0 con goles de Antonio Vázquez y Percy Jones. El partido se disputó el domingo 08/09/1907 en la Plaza Central, en el marco de la Copa Vila.

Goles y goleadas

En el séptimo enfrentamiento se dio el clásico con mayor cantidad de goles de la historia (12 tantos). El 02/08/1908, en la 5ª jornada de la Copa Vila de ese año, Central venció 9 a 3 a Newell’s. Los goles canallas fueron convertidos por Antonio Vázquez (4), Harry Hayes (2), Francisco Recanzone (2) y Tito Corti. Mientras que Manuel González (2) y Armando Ginocchio marcaron para los rojinegros.

La mayor goleada en un clásico oficial fue a favor de Central. El 9 de setiembre de 1917, en la Copa Vila, los canallas vencieron a los leprosos 9 a 0, con goles de Alfredo Woodward (3), Eduardo Blanco (2), Antonio Blanco, Ennis Hayes, José Clarke y Manuel González (e/c).

El 28 de julio de 1912, en la Copa Vila de ese año, Newell’s conquistó la máxima goleada contra Central. Fue por 7 a 0 en la cancha que tenían los canallas en el Cruce Alberdi. Los goles leprosos fueron de Manuel González (4), Ricardo Puig (2) e Ignacio Rota (en contra).

A diferencia de las goleadas, para encontrar el empate más abultado entre Newell’s y Central, no hay que irse a la era amateur. Ya que se produjo el 09/10/1983, en la fecha 21 del Metropolitano de ese año. El partido finalizó 3 a 3 y se disputó en el parque de la Independencia. Central ganaba 1 a 0 con gol de la Pepona Reinaldi a los 38’. Empató a los 42’ Víctor Ramos. Central se puso 3-1 por los goles de Gerardo González a los 55’ y Scalise a los 57’. Pero apareció Ciraolo a los 79’ y 81’ para poner el 3 a 3 final. Este cotejo fue suspendido a los 88 minutos por incidentes con la parcialidad auriazul.

23 clásicos seguidos sin empates

Una situación muy curiosa se produjo hace más de 100 años donde se registraron 23 clásicos consecutivos sin empates. Entre 1909 y 1912 inclusive hubo 11 clásicos y todos fueron ganados por Newell’s. En 1913 Central se separó de la liga rosarina y desde 1914 a 1918 disputaron 12 partidos que fueron ganados por los canallas.

Arriba en el historial

En los 17.282 días que pasaron entre el 18/06/1905 (primer clásico rosarino) hasta el 11/10/1952 (un día antes que Central pase a comandar el historial), Newell’s estuvo arriba en el historial durante 9.441 días, Central 3.693 y el clásico durante 4.148 días estuvo empatado.

Rosario Central lleva casi 73 años (26.613 días exactos al 23 de agosto de 2025) arriba en el historial general de cotejos oficiales, desde el 12 de octubre de 1952.

Historias desde los 12 pasos

Hace 24 clásicos que no hay un penal. El último fue el 18/04/2010 (Clausura 2010) cuando empataron 1 a 1 en el Gigante y Rolando Schiavi de los rojinegros se lo convirtió a Hernán Galíndez.

Central lleva 30 cotejos frente a Newell’s sin tener un penal a favor, desde el que le convirtió el canalla Martín Arzuaga a Justo Villar, el 16/09/2007 (Apertura 2007) para ganar el clásico 1 a 0 en el Coloso.

Newell’s convirtió el 83 % de los penales ante Central. De los 30 que tuvo a favor ejecutó 29, porque hubo uno que no pudo ser pateado por incidentes. Hizo 24, le atajaron 3 y desvió 2.

En cambio, Rosario Central solamente pudo transformar en gol el 62 % de los penales que tuvo a favor frente a Newell’s. Ejecutó 42, marcó 26 y malogró 16 (le atajaron 9 y desvió 7). El paraguayo Justo Villar al Kily González en el Clausura 2007 (ganó Newell’s 1 a 0). fue el último arquero leproso en atajar un penal en un clásico.

En tanto hace 85 años que un arquero canalla no ataja un penal ante Newell’s: el último fue Pedro Araiz a Norberto Pairoux en 1940 cuando empataron 1 a 1.

Herrera y Coronel, en el clásico pasado. Hoy volverán a estar frente a frente en el Gigante de Arroyito.

El clásico, el partido del potrero, el corazón, la picardía y la inteligencia artesanal

Ignacio Malcorra fue determinante en la historia de los últimos clásicos ya que hizo dos goles para sendos triunfos de Central.

Historia del Clásico, capítulo 11: dominio de Central y un gol histórico de Maxi Rodríguez

Sotelo fue titular los dos primeros partidos de Newells en este Clausura y después pasó a ser una de las primeras opciones.

En Newell's, Fabbiani no recurre a las sorpresas y Sotelo se metería en el once inicial

El estadio Marcelo Bielsa se vistió de pasión en la previa al choque con Central.  

Banderazo: los hinchas de Newell's cumplieron con su ritual de apoyo antes del clásico

