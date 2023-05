La intención habría sido obligar a detener al conductor de una camioneta Toyota Hilux blanca . No se pudo constatar si el objetivo era robar el vehículo o la intención de los asaltantes era hacerse con lo que era transportado.

Lo cierto es que el conductor intentó escapar de los delincuentes y en ese momento se produjeron las detonaciones de arma de fuego. No se descarta tampoco que se tratara de un ataque sicario contra el hombre al volante del rodado. Cuando el personal de vigilancia de la empresa en cuyo frente ocurrió todo salió a la calle tras escuchar los disparos, solo encontraron los conos.

En declaraciones a LT8, uno de los custodios de la empresa contó que el incidente sucedió en pleno horario de ingreso del personal, a las 6.50. Los disparos causaron la lógica angustia entre el personal de la empresa. "Se escucharon los disparos, pero no salimos a la calle porque no sabíamos qué estaba sucediendo. Salimos cuando ya había pasado todo y no quedaba nadie. Sólo quedaron los conitos parados, aparentemente había un falso operativo", contó.

El vigilador agregó que ese sector cercano a Circunvalación y Presidente Perón "es una zona roja" por la cantidad de robos que se producen. "Viven robando y no se pude hacer nada. La policía hace lo que puede y nada más”. A los pocos minutos del incidente, la policía se presentó en el lugar y cortó el tránsito sobre calle 1710 para facilitar la recolección de pruebas.