El presunto autor de las amenazas a periodistas había enviado mensajes intimidantes por Facebook

El sospechoso fue identificado a través del seguimiento a un perfil de Facebook desde el cual habían sido enviados mensajes intimidantes a Telefé Rosario dos días antes de que apareciera el trapo pintado. "Tratamos de ubicar el perfil de la persona que había mandado los mensajes. Pudimos dar con esta persona que se logró identificar y luego se llegó a la correspondiente medida de allanamiento", indicó en conferencia de prensa el subdirector de la AIC, Claudio Scarafía.

>>Leer más: Amenazas a periodistas de Rosario: un joven de 22 años fue detenido en Villa Gobernador Gálvez

En ese sentido el funcionario indicó que no pudieron establecer si el joven detenido tiene vinculación a una banda criminal, aunque supone que sí. "Creemos que sí, que es un mensajero al que han mandado para realizar esta medida con esa advertencia hacia los medios televisivos. Pero hasta el momento no pudimos avanzar mucho si es que pertenece o no a una banda", explicó.

En el lugar donde fue detenido Rodrigo Alejandro V., según describieron desde la AIC, se secuestraron dos teléfonos celulares, una hoja de papel con anotaciones y un tarro de pintura roja, el mismo color que se utilizó en la amenaza en Telefé Rosario.

En ese sentido se sospecha que el autor de los mensajes intimidantes vía Facebook fue el mismo que estuvo detrás de la amenaza escrita en un trapo que apareció en las instalaciones del canal televisivo. El joven quedó detenido y se prevé que la audiencia imputativa se realizará el próximo jueves en el Centro de Justicia Penal.